لیگ شانزدهم انتظارات را برآورده نکرده/استقلال یکسال زمان می خواهد

ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط لیگ شانزدهم گفت: لیگ امسال نسبت به گذشته از نظر کیفی قابل قبول تر شده البته شاید هنوز نتواند انتظارات اهالی فوتبال را برآورده کند اما با توجه به تعطیلی های مکرر که در لیگ امسال وجود داشت تیم ها توانستند با همین شرایط حرکت رو به جلو داشته باشند و اعتقاد دارم اگر تعطیلی های پی در پی وجود نداشت کیفیت لیگ به مراتب بالاتر می رفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته این تعطیلی ها برای فوتبال ملی ما بسیار مثبت بود و تیم ملی کشورمان توانست راه زیادی را برای رسیدن به جام جهانی طی کرده و یکی از امیدهای صعود مستقیم به جام جهانی باشد.

همدانی در خصوص شرایط تیم استقلال نیز گفت: با توجه به اینکه در استقلال تغییرات زیادی را شاهد بودیم و سه رکن اصلی هر باشگاه مدیریت، کادر فنی و بازیکنان است و در این فصل دیدیم که استقلال نزدیک به ۷۰ درصد تغییرات را در همه سطوح داشت و تا این تیم بخواهد به شرایط آرمانی و آمادگی کامل برسد زمان زیادی نیاز دارد.

وی تاکید کرد: حتی اگر بخواهیم حرفه ای به این قضیه نگاه کنیم شاید یک سال زمان نیاز باشد تا استقلال بتواند به آن شرایط ایده آل برسد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته استقلال در سه دیدار گذشته اش هم بازی های قابل قبولی انجام داد و هم توانست به سه برد شیرین دست پیدا کرده و خود را تا رده پنجم جدول بالا بکشد. اما من از هواداران این تیم می خواهم که نه به گذشته این تیم که رده پانزدهم بود نگاه کنند و نه به الان که به رده پنجم رسیده زیرا در فوتبال همه احتمالات وجود دارد و شاید استقلال یک بازی را شکست بخورد و دوباره در جدول نزول کند.

همدانی در ادامه تاکید کرد: هواداران باید تحت هر شرایطی تیم خود را تنها نگذاشته و با یک باخت ناراحت و با یک پیروزی خوشحال نشوند و اگر می خواهند تیم شان موفق باشد تحت هر شرایطی کنار استقلال و منصوریان باشند.

وی در خصوص شرایط پرسپولیس نیز گفت: این تیم یک برتری نسبت به استقلال دارد و آن هم ثبات مدیریت در کادر فنی است که توانسته اند در این دو سال به یک هماهنگی خوب رسیده و با حمایتی که مدیریت باشگاه از برانکو کرده است او هم با آرامش توانسته کارش را ادامه دهد و با اعتماد به نفسی که من در برانکو دیدم می توان پرسپولیس را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی دانست.

ستار همدانی در خصوص تیم های تبریزی نیز گفت: با توجه به اینکه خودم اهل تبریز هستم و فوتبالم را از این شهر شروع کرده ام پیگیر نتایج سه تیم هستم و در حال حاضر تراکتورسازی با کادر فنی خوب و بازیکنان قابل قبول توانسته شرایط خوبی را در جدول داشته باشد و اعتقاد دارم امیر قلعه نوعی به همراه دستیارانش و مدیریت این تیم سردار آجورلو می توانند یکی از مدعیان قهرمانی در پایان این فصل باشند.

وی در خصوص گسترش فولاد نیز گفت: این تیم شرایط خوبی دارد و با توجه به اینکه یک تیم خصوصی است می تواند با ارائه بازی های بهتر خود را به بالای جدول رسانده و شاهد حضور یک تیم خوب از تبریز در لیگ برتر باشیم.

وی در پایان و در خصوص تیم ماشین سازی نیز گفت: رسول خطیبی مربی جوانی است و زحمات زیادی برای فوتبال تبریز کشیده و امیدوارم بتواند در برابر مشکلات دوام بیاورد و تیم خوبی را هدایت کند اما اعتقاد دارم این تیم در گرفتن چند بازیکن عملکرد خوبی نداشت ولی دوست دارم با همین شرایط هم ماشین سازی بتواند همانند گذشته که یکی از قطب های فوتبال ایران بود امسال بتواند در لیگ برتر حضوری پرقدرت داشته باشد.