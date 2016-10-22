حسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کدرهگیری ثبت‌نام اینترنتی نفوس و مسکن محرمانه است و فقط در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، اظهار کرد: بعضاً برخی مدارس و یا کارگزینی ادارات این کد را از جامعه هدف خود درخواست می‌کنند که به‌منظور اطلاع از میزان مشارکت است و هیچ اجباری برای تحویل آن به مدارس و یا ادارات وجود ندارد.

نادری با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام اینترنتی در روز جمعه ۳۰ مهرماه، افزود: بیشترین مشارکت ثبت‌نام اینترنتی در سرشماری سال جاری را شهرستان جاجرم با ۵۳.۷۶ درصد دارد.

وی تصریح کرد: کمترین میزان مشارکت با ۲۷.۵۹ درصد مربوط به بجنورد است و شهرستان‌های راز و جرگلان با ۴۷.۹۹ درصد، فاروج ۴۵.۱۷ درصد، مانه و سملقان با ۴۴.۱۲ درصد، پس از جاجرم در رتبه‌های بعدی میزان مشارکت در ثبت‌نام اینترنتی قرار دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: با توجه به زیرساخت‌های خراسان شمالی درزمینهٔ مخابراتی و اینترنتی، میزان مشارکت اینترنتی برای مردم استان ۲۲.۲ درصد تعیین‌شده بود اما این رقم با مشارکت مردم به ۳۵.۱۳ درصد افزایش یافت.

نادری افزود: ۹۴ هزار و ۳۶ خانوار استان برابر با ۳۲۳ هزار و ۶۵۶ نفر در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از یک‌سوم جمعیت خراسان شمالی را تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۱۶۲ هزار و ۳۰۱ نفر مرد و ۱۶۱ هزار و ۳۵۸ نفر زن هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه میانگین مشارکت کشوری در ثبت‌نام اینترنتی نفوس و مسکن ۴۶.۳۷ درصد است، گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۵ این سرشماری با مراجعه مأموران آمارگیری به درب منازل، به‌صورت حضوری انجام می‌شود.