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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

در یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ؛

نشست «ناباروری و مسئله درمان» برگزار می شود

نشست «ناباروری و مسئله درمان» برگزار می شود

نشست «ناباروری و مسئله درمان» با سخنرانی سعید نظری توکلی و شیرین گرمارودی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نود و چهارمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «ناباروری و مسئله درمان» برگزار می شود. 

در این نشست سعید نظری توکلی (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران) درباره «واسطه گری در ناباروری و تبیین چالش‌های اخلاقی-حقوقی آن» و شیرین گرمارودی (انسان شناس از دانشگاه زوریخ) درباره «نگاهی انسان شناختی به پدیده واسطه گری در درمان ناباروری» سخنرانی خواهند کرد. 

این نشست روز یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۹ در  پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق برگزار می شود.

کد مطلب 3802404
سارا فرجی

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