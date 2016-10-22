نشست «ناباروری و مسئله درمان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نود و چهارمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «ناباروری و مسئله درمان» برگزار می شود.

در این نشست سعید نظری توکلی (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران) درباره «واسطه گری در ناباروری و تبیین چالش‌های اخلاقی-حقوقی آن» و شیرین گرمارودی (انسان شناس از دانشگاه زوریخ) درباره «نگاهی انسان شناختی به پدیده واسطه گری در درمان ناباروری» سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۹ در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق برگزار می شود.