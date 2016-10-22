ورود موج بارندگی به کردستان از روزسه شنبه هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالب حیدری امروز شنبه در ابتدای آغاز کارگاه آموزشی تخصصی هواشناسی و هوانوردی در سنندج گفت: موج اول بارندگی از بعدازظهر سه شنبه چهارم آبان ماه سال جاری وارد استان شده و تا صبح پنج شنبه هم ادامه دارد.

وی عنوان کرد: موج دوم بارش ها هم از سه شنبه ۱۱ آبان وارد استان می شود و تا ۱۴ آبان استمرار خواهد داشت ولی میزان بارش های موج دوم به نسبت موج اول ضعیف تر خواهد بود.

وی اظهارداشت: از ابتدای پاییز امسال تاکنون در شهرستان دیواندره ۴.۷ میلی متر بارندگی گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان در ارتباط با برگزاری این کارگاه آموزشی بیان کرد: در این کارگاه آموزشی که به مدت یک هفته به طول می انجامد کارشناسان هواشناسی استان های کردستان، همدان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی حضور دارند.

حیدری با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ نفر در این کارگاه آموزشی شرکت کردند، اظهارداشت: مربی های این کارگاه آموزشی متشکل از رییس آموزش سازمان هواشناسی و مدیرکل هواشناسی کردستان است.

وی عنوان کرد: از آنجا که هواشناسی با استانداردها سروکار دارد و این استانداردها هم باید در دیده بانی مدنظر قرار گیرد و همچنین با توجه به تغییرات و تحولات ادوات هواشناسی همواره نیاز به آموزش های مداوم در ارتباط با این حوزه وجود دارد.