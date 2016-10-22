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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

مدیرکل هواشناسی کردستان اعلام کرد:

ورود موج بارندگی به کردستان از روزسه شنبه هفته جاری

ورود موج بارندگی به کردستان از روزسه شنبه هفته جاری

سنندج- مدیرکل هواشناسی کردستان اعلام کرد: موج بارندگی به استان از روز سه شنبه چهارم آبان ماه سال جاری به استان وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالب حیدری امروز شنبه در ابتدای آغاز کارگاه آموزشی تخصصی هواشناسی و هوانوردی در سنندج گفت: موج اول بارندگی از بعدازظهر سه شنبه چهارم آبان ماه سال جاری وارد استان شده و تا صبح پنج شنبه هم ادامه دارد.

وی عنوان کرد: موج دوم بارش ها هم از سه شنبه ۱۱ آبان وارد استان می شود و تا ۱۴ آبان استمرار خواهد داشت ولی میزان بارش های موج دوم به نسبت موج اول ضعیف تر خواهد بود.

وی اظهارداشت: از ابتدای پاییز امسال تاکنون در شهرستان دیواندره ۴.۷ میلی متر بارندگی گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان در ارتباط با برگزاری این کارگاه آموزشی بیان کرد: در این کارگاه آموزشی که به مدت یک هفته به طول می انجامد کارشناسان هواشناسی استان های کردستان، همدان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی حضور دارند.

حیدری با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ نفر در این کارگاه آموزشی شرکت کردند، اظهارداشت: مربی های این کارگاه آموزشی متشکل از رییس آموزش سازمان هواشناسی و مدیرکل هواشناسی کردستان است.

وی عنوان کرد: از آنجا که هواشناسی با استانداردها سروکار دارد و این استانداردها هم باید در دیده بانی مدنظر قرار گیرد و همچنین با توجه به تغییرات و تحولات ادوات هواشناسی همواره نیاز به آموزش های مداوم در ارتباط با این حوزه وجود دارد.

کد مطلب 3802424

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