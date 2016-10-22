به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گزارشی آخرین تحولات حلب را به اطلاع مقامات اروپایی رساند.

وی در اظهارات خود به تماس ها و ارتباط هایی که با مقامات کشورهای مرتبط با اوضاع سوریه انجام داده را به اطلاع مقامات اروپایی رساند.

این در حالی است که مقامات اروپایی با انتشار بیانیه ای در این رابطه حملات هوایی در حلب را محکوم کردند. مقامات اروپایی همچنین بر لزوم برقراری آتش دائم در سوریه تاکید کردند.

آنها همچنین اعلام کردند که نهادهای اروپایی در جهت تسریع در بهبود وضعیت سوریه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.