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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

موگرینی به اروپایی‌ها درباره حلب گزارش داد

موگرینی به اروپایی‌ها درباره حلب گزارش داد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین تحولات حلب را به مقامات اروپایی گزارش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گزارشی آخرین تحولات حلب را به اطلاع مقامات اروپایی رساند. 

وی در اظهارات خود به تماس ها و ارتباط هایی که با مقامات کشورهای مرتبط با اوضاع سوریه انجام داده را به اطلاع مقامات اروپایی رساند. 

این در حالی است که مقامات اروپایی با انتشار بیانیه ای در این رابطه حملات هوایی در حلب را محکوم کردند. مقامات اروپایی همچنین بر لزوم برقراری آتش دائم در سوریه تاکید کردند. 

آنها همچنین اعلام کردند که نهادهای اروپایی در جهت تسریع در بهبود وضعیت سوریه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

کد مطلب 3802427
شقایق لامع زاده

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