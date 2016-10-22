به گزارش خبرگزاری مهر، شاید کمتر کسی دویدن های دیوانه وار «ژوزه مورینیو» را دور ورزشگاه «اولد ترافورد»، زمانیکه در سال ۲۰۰۴ با پورتو «قرمزها» را از لیگ قهرمانان حذف کرد، از یاد ببرد.

همچنین مشت‌های گره کرده او در سال ۲۰۱۲ هنگامی که رئال مادرید با گل دیر هنگام «کریستیانو رونالدو» منچسترسیتی را شکست داد، یکی دیگر از جشن های معروف پیروزی مرد پرتغالی بود.

اما به گفته «مورینیو» اگر منچستریونایتد در دیدار روز یکشنبه (فردا) خود مقابل چلسی گلی به ثمر برساند، وی مقابل باشگاه سابقش خوشحالی بیش از حد نخواهد کرد.

«مورینیو» گفت: اگر از من بپرسید که بعد از گل تیمم مانند یک بچه دیوانه خوشحالی خواهم کرد، باید بگویم خیر. به نظرم می توانم احساساتم را کنترل کنم. حتی اگر جمعیت علیه من باشند، واکنشی منفی نخواهم داشت. دوباره تکرار می کنم، به نظرم برای کنترل احساساتم بلوغ کافی دارم. احترام زیادی برای آنها قائلم. چیزی که هواداران یونایتد از من توقع دارند مهم تر است. آنها توقع دارند همانگونه که مقابل فنرباغچه، لیورپول و هر تیم دیگری بازی می کنم، ظاهر شوم زیرا این کار من است.

همچنین این مربی ۵۳ ساله افزود: خوش شانس بودم که باشگاه بزرگی چون منچستریوناتد را دارم که روی کارنامه من تمرکز کرد نه روی سه ماه آخرم (در چلسی). به اندازه کافی خوش شانس بودم که فرصت ماندن و رقابت کردن در باشگاهی بزرگ، با هدفی بزرگ و چالشی بزرگ را داشته باشم. همه چیز خوب پیش می رود.