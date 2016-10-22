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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

فرماندار رامیان:

پرچم متبرک بارگاه امام حسین (ع) به رامیان رسید

پرچم متبرک بارگاه امام حسین (ع) به رامیان رسید

رامیان- فرماندار رامیان گفت: با حضور مسئولان شهرستانی پرچم بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) به رامیان رسید.

جواد صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که پرچم متبرک بارگاه امام حسین (ع) به رامیان رسید، اظهارکرد: این پرچم به مدت ۶ روز مهمان مردم شهرستان رامیان خواهد بود.    

وی افزود: پرچم بارگاه امام حسین (ع) سه روز در بخش مرکزی و سه روز در بخش فندرسک مهمان مردم شهرستان رامیان خواهد بود.

وی ادامه داد: این پرچم در ۳۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان رامیان گردانده می شود تا مردم این پرچم متبرک را زیارت کنند.  

وی در پایان با بیان اینکه کربلا یک حادثه نبوده بلکه اسلام بوده، خاطر نشان کرد: باید همت کنیم که اسلام را در داخل کربلا جستجو کرده و معارف و اهداف قیام عاشورا را درک کنیم و مکتب امام حسین را زنده نگه داریم.    

حسین منتظری رییس ستاد عتبات عالیات شهرستان رامیان هم در این رابطه اظهار کرد: از اول محرم امسال تاکنون شهرهای استان گلستان به ترتیب از غرب به سمت شرق میزبان این پرچم بوده اند.    

وی تصریح کرد: این پرچم مخصوص بارگاه امام حسین علیه السلام بوده است که اول محرم هر سال تعویض می شود.    

وی بیان کرد: این پرچم در پایان سفر، در ستاد عتبات عالیات استان گلستان می ماند.  

وی خاطر نشان کرد: نذورات و کمک های جمع آوری شده از مردم در این سفر به ستاد اربعین استان داده می شود تا برای زائرین اربعین گلستانی هزینه شود.

کد مطلب 3802432

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