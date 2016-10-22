جواد صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که پرچم متبرک بارگاه امام حسین (ع) به رامیان رسید، اظهارکرد: این پرچم به مدت ۶ روز مهمان مردم شهرستان رامیان خواهد بود.

وی افزود: پرچم بارگاه امام حسین (ع) سه روز در بخش مرکزی و سه روز در بخش فندرسک مهمان مردم شهرستان رامیان خواهد بود.

وی ادامه داد: این پرچم در ۳۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان رامیان گردانده می شود تا مردم این پرچم متبرک را زیارت کنند.

وی در پایان با بیان اینکه کربلا یک حادثه نبوده بلکه اسلام بوده، خاطر نشان کرد: باید همت کنیم که اسلام را در داخل کربلا جستجو کرده و معارف و اهداف قیام عاشورا را درک کنیم و مکتب امام حسین را زنده نگه داریم.

حسین منتظری رییس ستاد عتبات عالیات شهرستان رامیان هم در این رابطه اظهار کرد: از اول محرم امسال تاکنون شهرهای استان گلستان به ترتیب از غرب به سمت شرق میزبان این پرچم بوده اند.

وی تصریح کرد: این پرچم مخصوص بارگاه امام حسین علیه السلام بوده است که اول محرم هر سال تعویض می شود.

وی بیان کرد: این پرچم در پایان سفر، در ستاد عتبات عالیات استان گلستان می ماند.

وی خاطر نشان کرد: نذورات و کمک های جمع آوری شده از مردم در این سفر به ستاد اربعین استان داده می شود تا برای زائرین اربعین گلستانی هزینه شود.