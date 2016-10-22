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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای سیستم نوین آبیاری در سطح ۲۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

عبدالرضا بازدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به وجود حدود ۷۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این مقدار حدود ۱۸۵ هزار هکتار معادل ۲۵ درصد به صورت آبی است.

وی با اشاره به اینکه هزینه اجرای سیستم های نوین آبیاری را دولت پرداخت می کند بیان داشت: طی شش ماهه اول سال جاری برای دو هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سیستم های نوین آبیاری اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر برای سیستم های آبیاری کم فشار و تحت فشار منابع تزریق می شود، گفت: دولت در این راستا حدود ۸۵ درصد از هزینه اجرای سیستم های نوین آبیاری را پرداخت می کند.

کد مطلب 3802440

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