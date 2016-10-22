به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، عبدالحمید سرتیپی با اشاره به املاح تبخیری و اقتصادی دریاچه ارومیه اظهار داشت: بررسیها و برآوردهای اولیه نشان میدهد که هماینک چهار میلیارد تن نمک در دریاچه ارومیه وجود داشته و اگر تمامی دریاچههای مشابه آن در تمامی دنیا بررسی شود مشاهد میشود که در این زمینه فعالیتهای اقتصادی بسیاری با مهار مسائل زیستمحیطی انجام شده است.
وی افزود: هماکنون بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان در این زمینه درآمدزایی داشته و بنابراین نباید اشخاص مختلف نمک دریاچه را به صورت خام برداشت کرده و به فروش برسانند چون براساس مطالعات و اطلاعاتی سازمانزمین شناسی، اگر در این زمینه فعالیت کرده و چند شرکتهای هولدینگ وارد کار شوند و علاوه بر آن، سازمان محیط زیست نیز در این زمینه همکاری کند به یقین سبب شکوفایی اقتصاد استان و احیای دریاچه ارومیه میشود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی گفت: با توجه به اینکه دولت همواره نمیتواند از منابع ملی برای احیای دریاچه ارومیه استفاده کند، پس میتوان از اقتصاد دریاچه برای احیای آن استفاده کرده و به یقین این کار نیز امکانپذیر است.
سرتیپی با تاکید بر ظرفیت عظیم آهن در سطح استان بیان کرد: هم اکنون ذخایر آهن استان ۱۶ میلیون تن است که اگر بتوان مطالعات ژئوفیزیک هوایی را در رابطه با آن انجام داد به یقین میتوان شاهد گسترش صنایع فولاد در آذربایجانغربی بود.
وی با ابراز تاسف از اینکه بر روی منابع فلزی استان مطالعات ناچیزی انجام شده است گفت: این خود یکی از بزرگترین مشکلات آذربایجانغربی است و در این باره حدود ۴۴۰ معدن استان در حال بهرهبرداری بوده که ۸۷ درصد آن مصالح سنگی است.
سرتیپی با اشاره به اینکه تاکنون تنها هفت درصد ذخایر فلزی استان مطالعه و شناسایی شده است اظهار داشت: بنابراین سیاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، هدایت سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سمت صنایع فلزی است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی افزود: بیشک اگر اکتشافات سیستماتیکی مناسبی در این رابطه انجام یابد بیشک پوسته آذربایجانغربی از جمله استانهایی است که میتواند حرفهای بسیاری برای توسعه صنایع مختلف داشته باشد.
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