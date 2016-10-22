به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدشهاب‌الدین حسینی پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی دارای شبکه گسترده است و تقویت روحیه انقلابی در جامعه هدف یکی از مقولات مهم این اداره کل می باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به جز فعالیت‌های ستادی باید این سازمان در راستای راهبری فرهنگی گام بردارد و عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری سرلوحه امور فعالیت‌های این سازمان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت مساجد و نقش آن اماکن مقدس گفت: تعامل و هم‌گرایی نیروهای فعال در مساجد می تواند نقش ارزند ای در ترویج فرهنگ ناب اسلامی داشته باشد.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به زمینه‌های نفوذ دشمنان در استان گفت: با توجه به گستره مرز خارجی استان با ۳ کشور لزوم تقویت برنامه‌های دینی مشهود است تا دشمنان نتوانند در بین جوانان نفوذ کنند.

تبلیغات اسلامی نقش بسزایی در دفاع از ولایت و انقلاب دارد

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا نیز در این دیدار که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت:تبلیغات اسلامی دارای ظرفیت‌های بسیاری است و این ارگان بعد از تاسیس در دفاع از ولایت و انقلاب نقش بسزایی ایفا کرده و این نقش می تواند پررنگتر نیز شود.

حجت الاسلام کاملی فر افزود: در مرحله بسیار حساس کنونی دفاع از آرمان‌های انقلاب بسیار مهم است و الان که دشمنان به فکر ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند و تلاش دارند تا این نظام را ساقط کنند ما نیز باید با به کارگیری ابزار و تجهیزات خود با حربه دشمنان مقابله کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: برای مقابله مناسب با دشمنان باید جبهه فرهنگی شکل گیرد و نهادهای فرهنگی باید با تعامل و استفاده از ظرفیت‌های خود و هم‌افزایی در راستای تحقق جبهه فرهنگی گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به فرمایشات رهبری گفت: حفظ و تقویت روحیه و تفکر و تصمیم انقلابی را باید حفظ و گسترش دهیم و بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی باید در راستای این مقوله مهم گام بردارند.