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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی تبلیغات اسلامی:

۱۴۷ مدرسه صدرا در کشور وجود دارد/پاسخ به دغدغه تربیت دینی فرزندان

۱۴۷ مدرسه صدرا در کشور وجود دارد/پاسخ به دغدغه تربیت دینی فرزندان

کرمانشاه- رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی تبلیغات اسلامی، تحصیل در مدارس صدرا را پاسخی به دغدغه تربیت دینی فرزندان دانست و از وجود ۱۴۷ مدرسه صدرا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرامسری امروز شنبه در مراسم افتتاح دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا که در شهرک پرواز کرمانشاه افتتاح شد، از وجود ۱۴۷ دبیرستان صدرا در کشور خبر داد.

وی افزود: از این تعداد ۱۱۷ مدرسه متوسطه دوم و ۳۰ مدرسه متوسطه اول است.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی تبلیغات اسلامی  از تحصیل ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس صدرا در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد نیز ۳ هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول و مابقی در مقطع متوسطه دوم تحصیل می کنند.

وی مشارکت آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی را به عنوان دو نهاد فرهنگی، سبب ساز رونق و پیشبرد اهداف مدارس صدرا دانست.

بهرامسری از تدریس رشته های معارف اسلامی در مدارس صدرا خبر داد و افزود: دغدغه تربیت دینی فرزندان توسط خانواده ها، با تحصیل در مدارس صدرا پاسخ داده می شود.

کد مطلب 3802444

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