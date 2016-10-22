۱۴۷ مدرسه صدرا در کشور وجود دارد/پاسخ به دغدغه تربیت دینی فرزندان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرامسری امروز شنبه در مراسم افتتاح دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا که در شهرک پرواز کرمانشاه افتتاح شد، از وجود ۱۴۷ دبیرستان صدرا در کشور خبر داد.

وی افزود: از این تعداد ۱۱۷ مدرسه متوسطه دوم و ۳۰ مدرسه متوسطه اول است.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی تبلیغات اسلامی از تحصیل ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس صدرا در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد نیز ۳ هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول و مابقی در مقطع متوسطه دوم تحصیل می کنند.

وی مشارکت آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی را به عنوان دو نهاد فرهنگی، سبب ساز رونق و پیشبرد اهداف مدارس صدرا دانست.

بهرامسری از تدریس رشته های معارف اسلامی در مدارس صدرا خبر داد و افزود: دغدغه تربیت دینی فرزندان توسط خانواده ها، با تحصیل در مدارس صدرا پاسخ داده می شود.