ایجاد پایانه صادراتی در بناب/صادرات ۱۲ هزار تن خشکبار در ۶ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: ۲۰۲ واحد تولیدی در این شهرستان فعالیت می کنند که ۱۷ واحد از آنها در زمینه فرآوری خشکبار و چهار واحد نیز در بخش لبنی فعال هستند.

وی با اشاره به نقش مهم واحدهای تولیدی در ارتقای ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: بناب سال گذشته با صادرات ۳۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار رتبه نخست آذربایجان شرقی را در زمینه ارزش صادراتی کسب کرده است.

فرماندار بناب از برنامه ریزی برای صادرات ۵۰ هزار تنی در سند تدبیر و توسعه شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد پایانه صادراتی از الزامات دستیابی به این هدف بوده و در این راستا پایانه صادراتی جنوب استان توسط بخش خصوصی در بناب راه اندازی می شود.

فرج اللهی در پایان با تاکید بر تاثیر بسزای ایجاد این پایانه صادراتی بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی منطقه گفت: با تحقق این موضوع بناب ظرف دو سال آینده به پایانه مرکز صادرات در جنوب آذربایجان شرقی تبدیل خواهد شد.

صادرات بیش از ۱۲ هزار تن انواع خشکبار در نیمه نخست امسال از بناب به خارج از کشور

رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی بناب نیز در این نشست گفت: این اداره گام های بزرگ و مؤثری در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که افزایش پوشش استاندارد برای کار محصولات داخلی و ترویج آن باشد، برداشته است.

هادی سلیمانی فر ضمن تبریک و گرامیداشت هفته استاندارد تصریح کرد: به منظور سهولت در انجام امور صادرات اقدام به استقرار نماینده ویژه استاندارد در اداره گمرک شهرستان نمودیم تا امورات مربوط به نمونه برداری و اخذ گواهینامه انطباق صادراتی با سرعت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شاهد رشد بیش از پیش صادرات غیرنفتی از این شهرستان هستیم، افزود:اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان بناب در شش ماهه اول سال جاری اقدام به صدور حدود ۲۵۰ فقره گواهینامه انطباق صادراتی به ارزش تقریبی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کرده است.

رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی بناب تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد گواهینامه های انطباق صادراتی صادر شده در مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد و از نظر ارزش ریالی ۶۵ درصد رشد را نشان می دهد و صادرات انجام شده شامل انواع خشکبار به میزان ۱۲ هزار تن از قبیل کشمش انگوری، تیزآبی، کاشمری، صنعتی غیرخوراکی، برگه زردآلو، قیسی، انواع خرمای ربی، مضافتی، کیکاپ، بدون هسته و محصولات لبنی شامل پنیر پیتزا، دوغ و ماست، انواع کیک و کلوچه و بیسکویت، انواع لوازم خانگی شامل آبگرمکن گازی، بخاری گازی، اجاق گاز و کولر آبی و انواع مختلف مواد شوینده و بهداشتی است.

وی خاطرنشان کرد: این محصولات به ۴۵ کشور جهان از جمله آرژانتین، مالزی، ترکیه، اسپانیا، آمریکا، الجزایر، روسیه، قزاقستان، پرتغال، سوریه، نیجریه، سریلانکا، مراکش، عراق، جمهوری چک، امارات متحده عربی، قطر، لبنان، ارمنستان، آلبانی، اوکراین، رومانی، فرانسه، هلند، برزیل، افغانستان، آذربایجان، عربستان، چین، گرجستان، ترکمنستان، اتریش، سوئیس، کانادا، فنلاند، بلژیک، کویت، آفریقا، لهستان، بلغارستان، یونان، آلمان و ایتالیا صادر شده اند.

سلیمانی فر با ابراز امیدواری نسبت به برداشتن قدم های مؤثری در جلب اعتماد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان م در راستای تحقق شعار جهانی روز استاندارد یادآور شد: بر همین اساس مهر سال جاری نیز تعداد ۶۷ فقره گواهینامه انطباق صادراتی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال از سوی این اداره صادر شده است.