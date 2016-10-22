مرتضی خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش دوومیدانی کاران همدانی در رقابت‌های رکوردگیری کشور اظهار داشت: رقابت‌های دوومیدانی رکوردگیری نونهالان و نوجوانان پسر کشور با حضور ۶۵ دونده منتخب از استان‌های سراسر کشور، در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها و در ماده سه هزار متر علی زورآوند دونده مستعد همدانی با زمان ۹ دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه عنوان قهرمانی را کسب کرد و در ماده دو هزار متر با مانع نیز با ثبت زمان هفت دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به سایر رکوردهای دونده‌های همدانی گفت: در ماده سه هزار متر علی حاجی بابایی با زمان ۹ دقیقه و ۵۸ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه در جای سوم قرار گرفت.

خورشیدی عنوان کرد: در ماده یک هزار و ۵۰۰ متر نیز محمد حاصلی دیگر دونده مستعد همدانی با زمان چهار دقیقه و هفت ثانیه و شانزده صدم ثانیه در رتبه دوم جای گرفت.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به سابقه دیرینه دوومیدانی همدان بیان کرد: مرحوم جعفر جنتی و باب‌الحوائجی از پایه‌گذاران دومیدانی در همدان بودند و به‌نوعی این رشته ورزشی را به همدانی‌ها شناساندند.

وی بابیان اینکه دوومیدانی همدان در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، گفت: دوومیدانی همدان در کشور ریشه پیداکرده و از استان‌هایی است که در این زمینه سابقه بسیار دیرینه‌ای دارد.