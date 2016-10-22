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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو بامهر:

بررسی برگزاری آزمون سردفتری در کمیسیون خاص/امسال قطعاآزمون نداریم

بررسی برگزاری آزمون سردفتری در کمیسیون خاص/امسال قطعاآزمون نداریم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بررسی برگزاری آزمون سردفتری در کمیسیون تخصصی این سازمان خبر داد و گفت: درآینده ای نزدیک نتایج این بررسی اعلام می شود.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت برگزاری آزمون سردفتری در کشور گفت: در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی قید شده است که به ازای هر ۱۵ هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد شود که خوشبختانه در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تعداد دفترخانه ها در کشور، گفت: برای افزایش این تعداد، اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته‌ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری برگزار کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با توجه به مشکلات قانونی موجود، تفسیری مطرح شده است تا در شهرستان‌هایی که دفتر اسناد رسمی و یا جمعیت متناسب را ندارند، آزمونی برگزار کنیم که در همین رابطه کمیسیونی تشکیل شده و  این کمیسیون تخصصی مشغول بررسی موارد هستند و نتیجه کار آن در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد امسال آزمون سردفتری برگزار شود؟ گفت: قطعا امسال آزمونی در این رابطه برگزار نخواهد شد.

کد مطلب 3802473

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