قابلیت پخش زنده ویدئو در اینستاگرام اضافه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، منابع خبری مطلع از امکان افزوده شدن قابلیت پخش زنده ویدئویی به شبکه به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام خبر می دهند. قابلیتی که توسط برخی شبکه های اجتماعی رقیب هم ارائه می شود.

چند تصویر و ویدئو از آزمایش این قابلیت توسط برخی سایت های خبری منتشر شده و گفته می شود آیکون مربوط به آن در کنار آیکون ارسال داستان یا Story اینستاگرام نصب خواهد شد و زنده یا Live نام خواهد گرفت.

با فشردن این دکمه دوربین گوشی فعال می شود تا کاربران بتوانند یک رویداد جذاب که در نزدیکی آنها در حال رخ دادن است را به طور زنده مشاهده کنند.

فیس بوک که مالک اینستاگرام محسوب می شود از مدتی قبل این خدمات را ارائه می دهد. البته Periscope و Meerkat دو برنامه موبایلی محبوب برای ارائه چنین خدماتی هستند. اینستاگرام خود در این زمینه سکوت کرده و لذا مشخص نیست چه زمانی خدمات یاد شده را در دسترس علاقمندان قرار می دهد.