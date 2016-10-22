پیشگامان و گودرزی قهرمان تور مالزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تور دوچرخه‌سواری جالاجای مالزی طی پنج مرحله و در مسافت بیش از ۸۰۰ کیلومتر در شهرهای مختلف مالزی پیگیری شد که در نهایت تیم پیشگامان کویر یزد قهرمان این تور شد. تیم‌هایی از فیلیپین و کره جنوبی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده‌بندی انفرادی مجموع پنج مرحله این تور، آروین معظمی گودرزی، امیر کلاهدوز و رضا حسینی از تیم پیشگامان به ترتیب اول تا سوم شدند. رحیم امامی (۴) حمید پورهاشم (۱۵) و حمید بیک خورمیزی (۲۳) دیگر رکابزنان تیم پیشگامان در این رقابت‌ها بودند.

در پایان پنج مرحله این تور آروین معظمی گودرزی پیراهن طلایی را از آن خود کرد و عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت نمود. رکابزنی از کره جنوبی پیراهن امتیازی را از آن خود کرد.

امیر کلاهدوز رکابزن جوان کشورمان در بخش کوهستان اول شد و نماینده مالزی نیز در بخش رکابزنان جوان، عنوان برتر را به دست آورد. تور جالاجای مالزی از ۱۸ تا ۲۱ اکتبر و در کلاس ۲.۲ برگزار شد.