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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی:

روند کاهش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

روند کاهش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

مشهد ـ رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از کاهش دما در خراسان رضوی طی چند روز آینده خبر داد.

یحیی قاینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دمای امشب هوای مشهد ۱۰ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است و این دما در روزهای آینده به صفر درجه می‌رسد و روندی کاهشی را خواهد داشت، اظهار کرد: بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۱۵ درجه سلسیوس پیش بینی شده است، که در طول هفته جاری بین چهار و پنج درجه کاهش می‌یابد.

وی با تاکید به اینکه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جاری دمای هوای مشهد به پایین‌ترین مقدار خود می‌رسد، افزود: دمای شبانه هوای مشهد، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جاری  به صفر درجه سلسیوس و در مناطق سردسیر به زیر صفر درجه کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: آسمان مناطق مختلف خراسان رضوی در اغلب نقاط قسمتی ابری و در برخی نقاط همراه با ابرناکی زیاد پیش‌بینی می‌شود.
 
وی با بیان اینکه قوچان با دمای صفر درجه سلسیوس سردترین شهر و بردسکن با دمای ۲۵ درجه گرم‌ترین شهر خراسان رضوی هستند، عنوان کرد: در طی این مدت وزش باد برای مناطق مختلف خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود که در نیمه شرقی و نیمه جنوبی استان به نسبت شدید خواهد بود.

کد مطلب 3802508

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