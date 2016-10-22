روند کاهش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

یحیی قاینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دمای امشب هوای مشهد ۱۰ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است و این دما در روزهای آینده به صفر درجه می‌رسد و روندی کاهشی را خواهد داشت، اظهار کرد: بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۱۵ درجه سلسیوس پیش بینی شده است، که در طول هفته جاری بین چهار و پنج درجه کاهش می‌یابد.

وی با تاکید به اینکه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جاری دمای هوای مشهد به پایین‌ترین مقدار خود می‌رسد، افزود: دمای شبانه هوای مشهد، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جاری به صفر درجه سلسیوس و در مناطق سردسیر به زیر صفر درجه کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: آسمان مناطق مختلف خراسان رضوی در اغلب نقاط قسمتی ابری و در برخی نقاط همراه با ابرناکی زیاد پیش‌بینی می‌شود.



وی با بیان اینکه قوچان با دمای صفر درجه سلسیوس سردترین شهر و بردسکن با دمای ۲۵ درجه گرم‌ترین شهر خراسان رضوی هستند، عنوان کرد: در طی این مدت وزش باد برای مناطق مختلف خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود که در نیمه شرقی و نیمه جنوبی استان به نسبت شدید خواهد بود.