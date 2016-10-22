به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه جدول اجراهای ۶ ماهه دوم سال ۹۶ این مجموعه در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده کرمانی را اعلام کرد. طبق این جدول، هرکدام از سالن‌های تماشاخانه ایرانشهر در هر نوبت اجرایی، پذیرای ۲ اثر نمایشی خواهند بود.

بر این اساس، سالن سمندریان مجموعه نیز در ۶ ماهه دوم سال ۹۶ میزبان آثار نمایشی ذیل خواهد بود:



۱۳ مهر تا ۱۶ آبان ماه ۹۶: نمایش «اورستیا» به کارگردانی آرش دادگر، نمایش «تارتوف» به کارگردانی رویا نونهالی



۲۱ آبان تا ۲۴ آذرماه ۹۶: نمایش «ریچارد سوم» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، نمایش «لبخند باشکوه اژدهاک در شب دراز...» به کارگردانی اشکان خیل نژاد



۲۸ آذر تا ۲۹ دی‌ماه ۹۶: نمایش «مده آ» به کارگردانی رضا گوران، نمایش «لازاریلو» به کارگردانی مسعود رایگان



۱ بهمن‌ماه تا ۱۰ بهمن‌ماه ۹۶: برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر



۱۵ بهمن‌ماه تا ۱۸ اسفندماه ۹۶: نمایش «قلعه حیوانات» به کارگردانی بهروز غریب پور



بر اساس جدول اعلام‌شده از سوی شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظرزاده کرمانی در ۶ ماهه دوم سال ۹۶ میزبان آثار نمایشی ذیل خواهد بود:



۱۳ مهرماه تا ۱۶ آبان ماه ۹۶: نمایش «فراموشی» به کارگردانی حمید امجد، نمایش «والس خداحافظی» به کارگردانی پریسا مقتدی



۲۱ آبان ماه تا ۲۴ آذرماه ۹۶: نمایش «کلفت‌ها» به کارگردانی مرتضی میر منتظمی، نمایش «تاول‌ها» به کارگردانی علی‌رضا کوشک جلالی



۲۸ آذر تا ۲۹ دی‌ماه ۹۶: نمایش «مرگ ایوان ایلیچ» به کارگردانی مسعود دلخواه، نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری



۱ بهمن‌ماه تا ۱۰ بهمن‌ماه ۹۶: برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر



۱۵ بهمن‌ماه تا ۱۸ اسفندماه ۹۶: نمایش «آدم‌ها» به کارگردانی علی سرابی، نمایش «خیزاب» به کارگردانی علی‌رضا محمدی



بر اساس توافق صورت گرفته نمایش «برداشت ویژه» به کارگردانی رحمان سیفی آزاد در نیمه اول سال ۹۶ با نمایش «ریچارد سوم» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی در نیمه دوم سال ٩٦ جابجا خواهند شد.

شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر با توجه به تعدد متقاضیان واجد شرایط و هم‌چنین محدودیت اجرایی، آثار محمد یعقوبی، محمد حاتمی، علی راضی و مهران احمدی را برای اجرای عمومی در فصل بهار سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته است.