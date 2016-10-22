به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، این جلسه به منظور هماهنگی و سیاستگذاری برنامه‌های بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، برگزار خواهد شد.

این جلسه با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدطه هاشمی، همایون امیرزاده، علی‌اصغر سیدآبادی، محمود صلاحی، مناف یحیی‌پور، محمد الهیاری، مجید غلامی جلیسه، غلامرضا امیرخانی، محمدصادق رحمانیان، علیرضا برازش، منصور اعتصامی، ابوالحسن ریاضی، سعید پورعلی، علی اکبرزاده، فرهاد تیمورزاده، عیسی علیزاده و مهرناز خراسانچی، اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه ۲ آبان در سرای اهل قلم، به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود.

یادآوری می‌شود، بیست و چهارمین دوره هفته کتاب همانند سال‌های گذشته، در هفته آخر آبان ماه برگزار می‌شود.