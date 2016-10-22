برتری بانوان فوتبالیست ایلام بر نماینده استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پالایش گاز ایلام نماینده این استان در رقابت های لیگ برتر بانوان در هفته چهارم این مسابقه ها میزبان تیم راهیاب ملل سنندج بود.

این مسابقه با برتری دو بر یک بانوان فوتبالیست پالایش گاز ایلام به پایان رسید.

این تیم در هفته نخست نتوانست به مصاف تیم استقلال تهران برود و قرار است این بازی معوق ۲۵ آبان برگزار شد.

تیم پالایش گاه ایلام تاکنون در این رقابت ها به مصاف تیم های سیرجان ، استقلال اهواز و راهیاب ملل سنندج رفته که حاصل تلاش بانوان ایلامی دو پیروزی و یک تساوی بوده و قرار است روز جمعه هفته جاری در چهارمین بازی خود به مصاف تیم آینده سازان میهن نجف آباد برود.