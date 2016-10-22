هاوانا مجددا خواستار رفع تحریم های آمریکا علیه کوبا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، به رغم گشایش های سیاسی ایجاد شده در روابط آمریکا و کوبا، تحریم های واشنگتن علیه هاوانا همچنان برقرار است.

از قرار معلوم کنگره و بویژه قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا مخالف رفع تحریم های کوبا هستند و در همین رابطه چند روز قبل «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر ادامه تحریم های هاوانا تاکید کرده بود.

در واکنش به این اظهارات رایان، «آبلاردو مورنو» معاون وزیر خارجه کوبا، گفت: قانونگذاران امریکایی باید به نظر مردم و افکار عمومی احترام بگذارند. مردم خواستار پایان تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا هستند.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه فلوریدا، ۶۳ درصد از جمعیت کوبایی-آمریکایی حاضر در میامی که همواره خواستار تشدید اقدامات آمریکا علیه کوبا بودند، اکنون از رفع تحریم های هاوانا حمایت می کنند.

علاوه بر آن، نظرسنجی موسسه «پیو» نیز نشان می دهد که ۷۲ درصد مردم آمریکا از رفع تحریم های کوبا حمایت می کنند.