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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

فیلم کوتاه «دیدن» در راه استونی

فیلم کوتاه «دیدن» در راه استونی

فیلم کوتاه «دیدن» به کارگردانی سهیل امیرشریفی به جشنواره فیلم کوتاه در استونی راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، جشنواره فیلم کوتاه «Sleepwalkers» که یکی از زیرمجموعه ها و در واقع بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره معتبر «Black Nights» است، به صورت مستقل و با هدف به نمایش گذاشتن فیلم های کوتاه در کیفیت جهانی برگزار می شود.

این جشنواره علاوه بر نمایش فیلم‌های کوتاه پر افتخار تلاش می کند از بین فیلمسازان و فیلم های کوتاه کمتر شناخته شده نیز به کشف استعدادهای جوان دست بزند.

عوامل فیلم کوتاه «دیدن» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سهیل امیرشریفی، بازیگران: سونیا سنجری، سجاد تابش، فیلم بردار: نوید مهیمنیان، تدوین: پویان شعله ور، صدابردار: هادی معنوی پور، صداگذار: حسین قورچیان، برنامه ریز و دستیار کارگردان: محمدمهدی چاکری، مدیر تولید: عرفان نظریان پور تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان تهران و سهیل امیرشریفی.

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه Sleepwalkers ۱۲ تا ۱۶ نوامبر در شهر تالین پایتخت کشور استونی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3802530

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