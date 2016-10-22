فیلم کوتاه «دیدن» در راه استونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، جشنواره فیلم کوتاه «Sleepwalkers» که یکی از زیرمجموعه ها و در واقع بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره معتبر «Black Nights» است، به صورت مستقل و با هدف به نمایش گذاشتن فیلم های کوتاه در کیفیت جهانی برگزار می شود.

این جشنواره علاوه بر نمایش فیلم‌های کوتاه پر افتخار تلاش می کند از بین فیلمسازان و فیلم های کوتاه کمتر شناخته شده نیز به کشف استعدادهای جوان دست بزند.

عوامل فیلم کوتاه «دیدن» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سهیل امیرشریفی، بازیگران: سونیا سنجری، سجاد تابش، فیلم بردار: نوید مهیمنیان، تدوین: پویان شعله ور، صدابردار: هادی معنوی پور، صداگذار: حسین قورچیان، برنامه ریز و دستیار کارگردان: محمدمهدی چاکری، مدیر تولید: عرفان نظریان پور تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان تهران و سهیل امیرشریفی.

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه Sleepwalkers ۱۲ تا ۱۶ نوامبر در شهر تالین پایتخت کشور استونی برگزار خواهد شد.