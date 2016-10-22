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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان:

فروش قرص برنج و گندم در گلستان ممنوع شود

فروش قرص برنج و گندم در گلستان ممنوع شود

گرگان- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با اشاره به فوت یک دختر دانش آموز بر اثر مصرف قرص برنج، گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ممنوعیت فروش قرص‌های برنج و گندم اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری، عصر شنبه، در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده اظهار کرد: آموزش‌های مختلف در حوزه بانوان برای ایجاد سلامت، توانمندسازی جسمی، روانی و آموزش‌های حرفه‌ای و خوداشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار باید انجام شود.

وی با اشاره به فوت دختر جوانی در روزهای اخیر به‌وسیله قرص برنج گفت: انتظار داریم دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به فروش و جایگزینی قرص‌های برنج و گندم اقدام کنند و جدیت بیشتری در این زمینه به خرج دهند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان تصریح کرد: بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که به موضوع ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی – ایرانی می‌پردازد باید در استان کار بیشتری شود و جلب کمک از خانه‌های فرهنگ و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار حائز اهمیت است.

غفاری گفت: در بند ۱۳ این سیاست‌ها که به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل خانواده می‌پردازد، آنچه مهم است دستگاه‌هایی که رویکرد فرهنگی و آموزشی دارند باید تلاش بیشتری کنند.

به گفته وی، در بند ۱۴ زنان سرپرست خانوار باید در همه موارد مانند آموزش در اولویت باشند.

غفاری با اشاره به بند ۱۵ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: اگر امروز آن را درنیابیم و آموزش لازم را نبینیم باید منتظر باشیم که سونامی سالمندی کشور را فراگرفته و دچار آسیب شویم.

وی خاطرنشان کرد: در بند ۱۶ که به بخش بهداشت و درمان برمی‌گردد، کار زیادی شده و باید منتظر حصول نتیجه باشیم.

کد مطلب 3802535

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