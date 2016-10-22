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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

معاون سیاسی وامنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حمایت از تولیدات داخلی است

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حمایت از تولیدات داخلی است

یاسوج- معاون سیاسی وامنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند حمایت از تولیدات داخلی است.

به گزارش خبرنگارمهر، فتاح محمدی پیش از ظهر شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان افزود: حمایت از تولید ملی و اقتصاد داخلی از مبانی مهم اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان کرد: قاچاق کالا یکی از عواملی است که به بازار تولیدات داخلی ضربه می زند.

محمدی با بیان اینکه ورود کالاهای قاچاق سبک زندگی مردم را نیز تغییر می دهد، گفت: کالاهای قاچاق بر تولیدات داخلی، بازار و ظرفیتهای شغلی نیز تاثیر منفی دارد.

وی افزود: با حمایت از تولیدات داخلی می توان از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کرد.

محمدی برگزاری همایش و نمایشگاههای چند جانبه را در راستای ارائه کالاهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی موثر دانست و گفت: با حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد داخلی ورود کالای خارجی کمتر شده واین امر سبب شکوفایی اقتصاد می شود.

کد مطلب 3802538

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