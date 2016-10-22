به گزارش خبرگزاری مهر، یاور میرعباسی در اجلاس کشوری مدیران صندوق بیمه اجتماعی گفت: این سیستم که انجام کل فرایند بیمه‌گری را به صورت سیستمی و خودکار امکان‌پذیر می‌کند، ویژگی‌های متمایزی را داراست که با استفاده از این ویژگی‌ها بخش مهمی از دغدغه‌های مدیریت صندوق مرتفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: با راه‌اندازی این سیستم ارتباطات صندوق با ارگان‌ها و سازمان‌هایی مرتبط در امر بیمه‌گری به صورت خودکار خواهد شد که این اتفاق تسریع و دقت بیشتری در امور مربوطه را به دنبال خواهد داشت.

میرعباسی تصریح کرد: با این سیستم ارتباط صندوق با بانک به منظور پرداخت فیش‌های بانکی، ارتباط با سیستم مکاتبات اداری در صدور احکام، ارتباط با سامانه ترمینال‌های حمل مسافر و بار کشور در استعلام رانندگان به صورت اتوماتیک صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها، این سیستم با ایجاد ارتباط تحت وب با سازمات ثبت احوال کشور، در زمان نام‌نویسی بیمه‌شدگان، صحت مشخصات هویتی آنها را در لحظه استعلام تصحیح خواهد کرد؛ موضوعی که به نوبه خود نقش بزرگی در رفع چالش‌های موجود صندوق خواهد داشت.

به گفته میرعباسی، ارتباط این سیستم با تامین اجتماعی در موارد مربوط به استعلام بیمه شدگان به منظور پرهیز از همپوشانی بیمه شدگان در حال برقراری است که در اسرع زمان ممکن این قابلیت به سیستم اضافه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از سیستم که مربوط به امور ستاد صندوق است در حال حاضر استقرار یافته و در حال بهره‌برداری توسط مدیران ستادی صندوق است و از استقرار این سیستم در سه سطح ستاد، استان و کارگزاران در هفته های آینده خبر داد و گفت: این اتفاق نوید بخش تسریع و بهبود فرایندهای صندوق است.

میرعباسی همچنین با اعلام تهیه و نهایی‌سازی دستورالعمل بودجه‌ریزی استانی از استقرار نظام بودجه‌ریزی استانی و تلفیق بودجه‌های استانی به منظور ارائه بودجه کل صندوق به هیات امنا خبر داد و گفت: شورای بودجه صندوق با بررسی دستورالعمل و فرایند بودجه‌ریزی پرداخته و در نهایت فرایند و شاخص‌های با اهمیت در تعیین بودجه استان‌ها به تهیه بودجه اقدام شده است؛ این بودجه که مدیران را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های صندوق در سطح استان کمک خواهد کرد با تکیه بر رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی تهیه می‌شود.

وی در خصوص این شاخص‌ها گفت: بخش اول، شاخص‌هایی هستند که بر اساس رتبه‌بندی استان‌ها توسط کارگروه مربوطه در معاونت بیمه‌ای اعلام می‌شود. بخش‌دوم شاخص‌هایی است که با توجه به نیازمندهای‌های فعلی استان‌ها و با توجه به ویژگی‌های مشخص هر استان برآورد می‌شود و بخش سوم نیز شاخص‌هایی را شامل می‌شود که ناظر بر توسعه عملکرد و افزایش ضریب نفوذ صندوق و کارایی استان‌ها تدوین و تعیین می‌شوند. در نهایت امتیازات هر استان بر اساس شاخص‌ها و نیز برنامه‌های صندوق جهت افزایش تعداد بیمه‌پردازان صندوق تعیین کننده میزان بودجه تخصیص یافته به استان‌ها خواهد بود.