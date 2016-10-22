  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خبر داد:

ثبت‌نام درجشنواره امتنان ازکارگران نمونه کرمانشاهی تا ۱۰ آبان ماه

ثبت‌نام درجشنواره امتنان ازکارگران نمونه کرمانشاهی تا ۱۰ آبان ماه

کرمانشاه- مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ۱۰ آبان را آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان کرمانشاه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، فرآیند ثبت‌نام اینترنتی بیست و هشتمین جشنواره استانی امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه استان کرمانشاه از ۱۰ مهر ماه آغاز شده و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در اینخصوص گفت: این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و  به منظور ارج نهادن به اندیشه ها، تلاش ها و فعالیت های ارزشمند کارگران و تشـویق نیروهـای کارگری مولد، متخصص و مبتکر با هدف تشویق کارگران تلاش گر برگزار می شود.

امین الله سلیمانی افزود: برای ترویج هر چه بیشتر ارزش های اسلامی و رعایت انضباط در محیط کار و  ارتقاء فرهنگ کار، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه مطابق سال های گذشته  همه ساله وزارت تعـاون، کـار و رفاه  اجتماعی پس از اطلاع رسانی به متقاضیان به طرق مقتضی نسبت به انتخاب و معرفی کـارگران نمـونه سال در بنگاه های تولیـدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی سراسر کشور اقدام می کند.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل اقدام به شناسایی و معرفی کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان کرمانشاه کرده است گفت: تمام کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام کارگران و گروه کار نمونه از طریق ثبت نام اینترنتی به نشانی  http://emtenan.mcls.gov.irاقدام کنند.

گفتنی است؛ جشنواره امتنان از کارگران نمونه هر ساله با هدف تجلیل از کارگران و گروه کارهای نمونه و به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود.

کد مطلب 3802546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها