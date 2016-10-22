به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، فرآیند ثبت‌نام اینترنتی بیست و هشتمین جشنواره استانی امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه استان کرمانشاه از ۱۰ مهر ماه آغاز شده و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در اینخصوص گفت: این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و به منظور ارج نهادن به اندیشه ها، تلاش ها و فعالیت های ارزشمند کارگران و تشـویق نیروهـای کارگری مولد، متخصص و مبتکر با هدف تشویق کارگران تلاش گر برگزار می شود.

امین الله سلیمانی افزود: برای ترویج هر چه بیشتر ارزش های اسلامی و رعایت انضباط در محیط کار و ارتقاء فرهنگ کار، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه مطابق سال های گذشته همه ساله وزارت تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی پس از اطلاع رسانی به متقاضیان به طرق مقتضی نسبت به انتخاب و معرفی کـارگران نمـونه سال در بنگاه های تولیـدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی سراسر کشور اقدام می کند.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل اقدام به شناسایی و معرفی کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه استان کرمانشاه کرده است گفت: تمام کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام کارگران و گروه کار نمونه از طریق ثبت نام اینترنتی به نشانی http://emtenan.mcls.gov.irاقدام کنند.

گفتنی است؛ جشنواره امتنان از کارگران نمونه هر ساله با هدف تجلیل از کارگران و گروه کارهای نمونه و به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود.