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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

توافق برجام یک نوع پدافند غیرعامل در مقابل دشمن بود

توافق برجام یک نوع پدافند غیرعامل در مقابل دشمن بود

بجنورد- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل، شناسایی و کاهش تهدیدات دشمن است، گفت: توافق برجام یک نوع پدافند غیرعامل در مقابل دشمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی پیش از ظهر شنبه در نخستین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: توافق برجام یک نوع پدافند غیرعامل در مقابل دشمن بود چراکه دشمنی که با تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، آماده حمله نظامی به کشور شده بود، نقشه‌های آنان با توافق برجام نقش بر آب شد.
ایرانی افزود: تمام کشورهایی که با اسلام هراسی و ایران هراسی، اندیشه حمله به ایران را در سر می‌پروراندند، باتدبیر نظام، منویات مقام معظم رهبری و مدیریت دولت تدبیر و امید، ما امروز از این تهدیدات سربلند بیرون آمدیم.
وی با اشاره به توافق برجام تصریح کرد: هرچند ما در این زمینه به‌طرف مقابل اعتماد نداریم اما این موضوع سبب نشده است که از ظرفیت‌های برجام استفاده نکنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: امروز سرمایه گذاری خارجی، رونق اقتصادی، نوسازی کارخانه‌ها و تجهیزات در کشور و استفاده از علم و فناوری روز در دستور کار دولت قرارگرفته است.
ایرانی از پدافند غیرعامل به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه مقابله با دشمن یادکرد و گفت: امروز جدی گرفتن پدافند غیرعامل، بسیار مهم‌تر از به رخ کشیدن تسلیحات، امکانات و نیروهای نظامی است.
وی بابیان اینکه در هر حوزه‌ای که با هوشیاری و با موفقیت عمل کنیم، سبب عقب‌نشینی دشمن در آن حوزه می‌شود، افزود: باید مواظب باشیم تا سرمایه‌ها و ظرفیت‌های عظیم ما مورد تخریب قرار نگیرد که این امر با پدافند غیرعامل محقق می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هر عاملی که کشور و نظام ما را تهدید می‌کند به‌عنوان پدافند غیرعامل معرفی می‌شود، اظهار کرد: امروز وظیفه اصلی ما توجه به پدافند غیرعامل است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی از شبیخون فرهنگی به‌عنوان یک تهدید در حوزه فرهنگ و هنر یادکرد و با تأکید بر تقویت پدافند غیرعامل در این حوزه، بیان داشت: تقویت آموزه‌های دینی و پیشگیری از ایجاد هرآن چه که فرهنگ و تمدن ما را نشانه می‌رود، راه مقابله با این تهدید است.
ایرانی مسئله توجه به پدافند در کشور را یک امر ضروری خواند و تصریح کرد: در پدافند غیرعامل که تکمیل‌کننده پدافند عامل است، باید از تمام ظرفیت‌ها به‌منظور خنثی‌سازی تهدیدات و جلوگیری از حربه دشمن استفاده کرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان، گفت: آسیب‌هایی که برای این حوزه وجود دارد جدی‌تر است، چراکه به‌طور مثال اگر نتوانیم در تولید گونه‌ای از واکسن به خودکفایی برسیم و آن را از کشور سومی تأمین کنیم، دائما در معرض خطرات بیوتروریسم قرار خواهیم گرفت.
وی بابیان اینکه امروز در حوزه سلامت، تهدیدات جدی را پشت سر گذاشته‌ایم، عنوان کرد: همدلی، انسجام و تدبیری که امروز در بین مردم و مسئولان قرار دارد، فرصت مغتنمی است تا با مرور تهدیدات گذشته، امروز در حوزه پدافند غیرعامل با هوشیاری و موفقیت بیشتری عمل کنیم.

کد مطلب 3802547

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    نظرات

    • سید عباس ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
      0 0
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      "ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺮﮐﻮﮎ" به نظر زیاد هم غیر عامل نبوده است

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