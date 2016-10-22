به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی پیش از ظهر شنبه در نخستین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: توافق برجام یک نوع پدافند غیرعامل در مقابل دشمن بود چراکه دشمنی که با تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، آماده حمله نظامی به کشور شده بود، نقشه‌های آنان با توافق برجام نقش بر آب شد.

ایرانی افزود: تمام کشورهایی که با اسلام هراسی و ایران هراسی، اندیشه حمله به ایران را در سر می‌پروراندند، باتدبیر نظام، منویات مقام معظم رهبری و مدیریت دولت تدبیر و امید، ما امروز از این تهدیدات سربلند بیرون آمدیم.

وی با اشاره به توافق برجام تصریح کرد: هرچند ما در این زمینه به‌طرف مقابل اعتماد نداریم اما این موضوع سبب نشده است که از ظرفیت‌های برجام استفاده نکنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: امروز سرمایه گذاری خارجی، رونق اقتصادی، نوسازی کارخانه‌ها و تجهیزات در کشور و استفاده از علم و فناوری روز در دستور کار دولت قرارگرفته است.

ایرانی از پدافند غیرعامل به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه مقابله با دشمن یادکرد و گفت: امروز جدی گرفتن پدافند غیرعامل، بسیار مهم‌تر از به رخ کشیدن تسلیحات، امکانات و نیروهای نظامی است.

وی بابیان اینکه در هر حوزه‌ای که با هوشیاری و با موفقیت عمل کنیم، سبب عقب‌نشینی دشمن در آن حوزه می‌شود، افزود: باید مواظب باشیم تا سرمایه‌ها و ظرفیت‌های عظیم ما مورد تخریب قرار نگیرد که این امر با پدافند غیرعامل محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر عاملی که کشور و نظام ما را تهدید می‌کند به‌عنوان پدافند غیرعامل معرفی می‌شود، اظهار کرد: امروز وظیفه اصلی ما توجه به پدافند غیرعامل است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی از شبیخون فرهنگی به‌عنوان یک تهدید در حوزه فرهنگ و هنر یادکرد و با تأکید بر تقویت پدافند غیرعامل در این حوزه، بیان داشت: تقویت آموزه‌های دینی و پیشگیری از ایجاد هرآن چه که فرهنگ و تمدن ما را نشانه می‌رود، راه مقابله با این تهدید است.

ایرانی مسئله توجه به پدافند در کشور را یک امر ضروری خواند و تصریح کرد: در پدافند غیرعامل که تکمیل‌کننده پدافند عامل است، باید از تمام ظرفیت‌ها به‌منظور خنثی‌سازی تهدیدات و جلوگیری از حربه دشمن استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان، گفت: آسیب‌هایی که برای این حوزه وجود دارد جدی‌تر است، چراکه به‌طور مثال اگر نتوانیم در تولید گونه‌ای از واکسن به خودکفایی برسیم و آن را از کشور سومی تأمین کنیم، دائما در معرض خطرات بیوتروریسم قرار خواهیم گرفت.

وی بابیان اینکه امروز در حوزه سلامت، تهدیدات جدی را پشت سر گذاشته‌ایم، عنوان کرد: همدلی، انسجام و تدبیری که امروز در بین مردم و مسئولان قرار دارد، فرصت مغتنمی است تا با مرور تهدیدات گذشته، امروز در حوزه پدافند غیرعامل با هوشیاری و موفقیت بیشتری عمل کنیم.