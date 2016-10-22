تمرین بانشاط ملی پوشان ایران در شهر «لینز»

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان چهارشنبه هفته جاری در شهر لینز اتریش آغاز خواهد شد و تیم های کاراته مردان و زنان کشورمان صبح روز گذشته با استقبال سفیر کشورمان وارد وین شدند.

ملی پوشان کشورمان پس از ورود به وین با اتوبوس راهی شهر «لینز» شدند و ساعت ۱۰/۳۰ امروز صبح به وقت محلی اولین تمرین خود را در سالن «المپیاد» انجام دادند.

تیم های بانوان و آقایان به صورت مجزا زیر نظر کادر فنی خود به مدت ۵۰ دقیقه برنامه های تاکتیکی را اجرا کردند. این تیم عصر امروز هم یک مرحله تمرین آماده سازی را پشت سر می گذارند.



رقابتهای قهرمانی با حضور ۱۰۲۴ کاراته کا از ۱۱۸ کشور جهان به مدت ۵ روز در شهر لینز برگزار خواهد شد.

تمرین تیم کاراته بانوان در شهر لینز