کانون وکلا با انجمن ایرانی جرم شناسی تفاهم نامه همکاری امضا کرد

غلامرضا تجدد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انجمن ایرانی جرم شناسی در راستای اصل ۱۶۵ قانون اساسی تاسیس شده است، گفت: انجمن ایرانی جرم شناسی به عنوان یک انجمن علمی و غیر وابسته به دانشگاه بوده که با تائید کمیسیون انجمن های وزارت علوم در سال ۱۳۷۲ با مدیریت افتخار جهرمی تاسیس شده و مطابق ماده ۱۶ اساسنامه آن، مسئولیت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در خصوص جرم شنلسی و همچنین همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی را دارد.

وی جرم شناسی را جزء علوم نوین در دو قرن اخیر دانست و گفت: این علم با نگاهی نوین در راستای عدالت قضایی تائیر گذار بوده است، چرا که در گذشته تنها راه کنترل جرم، توجه صرف به خود جرم و مجازات حداکثری مجرم به صورت سرکوب گرایانه بوده است که البته امروز این نگاه قطعیت و جزمیت خود را از دست داده است. خوشبختانه امروزه با قوام و کمال نظریات جرم شناسی، سیاست جنایی اکثر کشورهای پیشرفته تغییر یافته و بررسی علل و منشاء پیداش پدیده مجرمانه و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

تجدد ادامه داد: سخت گیری غیر کارشناسی بدون توجه به واقعیات جامعه و مجازات های سرکوب گرایانه و شدت عمل پلیسی صرف، گاهی مواقع نتیجه عکس داشته است. امید داریم که با تغییر این نگاه و پایین آوردن سلاح مجازات به منظور توجه بیشتر به اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه بتوانیم امنیت بیشتری را برای ملت خود به ارمغان بیاوریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین تاکید کرد: در موقعیت کنونی همفکری و جلب همکاری مسئولین، نهادها و ادارات خصوصاً معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، زندان، کمیته امداد، بهزیستی، استانداری و... با نهادهای حقوقی همانند کانون وکلا می تواند در تدوین سیاست جنایی مستحکم و مناسب و کاهش آمار جرم و ایجاد امنیت در جامعه موثر واقع شود.

وی سپس با تشریح فرآیند عضویت ایران در جامعه بین المللی جرم شناسی و فرایند تاسیس موسسات جرم شناسی در دانشگاه های ایران به اهمیت انعقاد تفاهم نامه کانون وکلا با انجمن جرم شناسی اشاره کرد و خواستار مشارکت بیشتر و اساتید و دانشجویان جزا و جرم شناسی با کانون، انجمن و معاونت پیشگیری دادگستری قزوین و همچنین دانشکده های حقوق استان قزوین شد.