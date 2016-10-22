به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور پیش از ظهر شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: بیش از یک ساعت از زمان این جلسه صرف مطالب کارشناسی شد که جای آن در این جلسه نبوده بلکه این موضوعات باید در کمیته کاری ستاد تسهیل تصمیم گیری شوند.

استاندار لرستان نباید از پرداختن به مسائل کلان باز بماند

وی خطاب به استاندار لرستان گفت: شما نباید روی این موارد وقت بگذارید زیرا این امر باعث می شود از پرداختن به مسائل کلان تر باز بمانید لذا فکر خود را روی مباحث کلان تر که بیشتر منجر به توسعه لرستان خواهند شد باید متمرکز کنید.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: فکر و ذکر استاندار لرستان نباید تنها روی وضع موجود نگه داشته شود زیرا اگر به فکر توسعه صنعت استان نباشیم بلایی که سر کارخانجات فولاد و چدن، فارسیت دورود و ... آمده تداوم پیدا خواهد کرد و سازمان هایی همچون تامین اجتماعی و امور مالیاتی نمی توانند درآمدهای لازم را داشته و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه شده که این امر منجر به افزایش نرخ مهاجرت از استان خواهد شد.

کیانپور با اشاره به اینکه صنعت لرستان با ظرفیتی کمتر از ۴۰ درصد به فعالیت خود ادامه می دهد، گفت: قسمت اعظمی از ظرفیت صنعت استان خالی بوده و با توجه به شرایطی که برای فضای کسب و کار لازم است نیاز به تغیر رویکردی در راستای توسعه و ایجاد فضای کسب و کار جدید خواهیم داشت.

در بخش صنعت لرستان تغییر رویکرد ایجاد شود

وی با تاکید بر اینکه لازم است تغییر رویکردی در نحوه نگرش به صنعت استان صورت گیرد، بیان داشت: بیشتر مشکلات ۱۲ واحدی که در این جلسه ستاد تسهیل مطرح شد مربوط به استمهال، تقسیط و تمدید تسهیلات بود که با صرف وقت برای تقسیط و تمدید تسهیلات به این واحدها کار خاصی صورت نمی گیرد زیرا وضعیت صنعت ما به جایی رسیده است که با پرداخت تسهیلات و تمدید آن ها مشکل حل نمی شود لذا برای دست یابی به رونق اقتصادی باید در راستای اعطای تسهیلات جدید و نوسازی صنعت کار کنیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: از استاندار لرستان به عنوان نماینده عالی دولت در استان درخواست می شود از ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل کشور بخواهند ظرفیت بهتری برای استان لرستان قائل شده و تغییر رویکردی برای صنعت استان قائل شوند لذا باید شرایطی ایجاد شود که بتوان روی فضای توسعه و به روزآوری صنعت استان کار کنیم.

کیانپور در خصوص بازار صادراتی ایجاد شده در عراق برای فروش سنگ لرستان گفت: مشکل ۲۵۰ واحد سنگبری موجود در لرستان با افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حل نمی شود لذا طی نامه ای از رحمانی فضلی خواهش کرده ام در رابطه با نوسازی این واحدهای تولیدی مساعدت داشته باشند.

واکنش استاندار لرستان به اظهارات نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس

وی اضافه کرد: واحدهای سنگبری که خط تولیدی آن ها به روز بوده محصول با کیفیت تری تولید می کنند در حال صادر کردن محصول خود بوده ولی بیشتر سنگبری های دورود دارای خط تولیدهای قدیمی بوده که نمی توانند سنگ با کیفیت فرآوری شده ای را تولید کنند لذا از سازمان های مرتبط درخواست می شود برنامه ریزی درستی برای نوسازی خطوط تولید واحدهای سنگبری شهرستان دورود انجام دهند.

استاندار لرستان هم در واکنش به سخنان مجید کیان پور گفت: دبیرخانه ستاد تسهیل استان کارهای کارشناسی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی را انجام داده و طبیعی است که مباحثی روی برخی دستورکارها در این جلسه مطرح شود.

هوشنگ بازوند بیان داشت: در رابطه با کم بودن قدرت ستاد تسهیل باید گفت که این موضوع دست مجلس بوده و مجلس این قانون را تصویب کرده است و ما هم بر اساس چارچوب قانون اتخاذ شده از سوی مجلس عمل می کنیم و بیشتر از این نمی توانیم کاری کنیم.

وی به نماینده مردم دورود و ازنا گفت: ما پیشنهاد می دهیم که شما در مجلس جدید این قانون را اصلاح کنید و ما هم معتقدیم که قانون رفع موانع تولید نمی تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و اگر این قانون می توانست بسیاری از موانع سر راه واحدهای تولیدی را بردارد ما امروز انقدر درگیر این قضیه نبودیم لذا ما از خدا می خواهیم که مجلس روی این قانون تجدیدنظر کند.