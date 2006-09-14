بررسي موضوع ايران در نشست شوراي حكام پايان يافت / بيانيه ايران مورد استقبال اعضا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار "مهر" يك ديپلمات آگاه در محل نشست اعلام كرد : بيانيه ايران كه توسط علي اكبر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي قرائت شد، با استقبال بسيار خوب اعضاي شوراي حكام مواجه شد .



به گفته وي سلطانيه دراين بيانيه ضمن پاسخگويي به ابهامات مطرح شده در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران ، ادعا هاي مطرح شده در بيانبه برخي از كشور ها مبني برعدم همكاري ايران در حل مسائل هسته اي را رد كرد و تاكيد نمود از نظر ايران تنها راه رسيدن به حل مسالمت آميز موضوع ايران ، از سر گيري مذاكرات بدو پيش شرط است .



در نشست امروز همچنين گروه جنبش عدم تعهد در بيانيه اي از طرفهاي ذيربط موضوع هسته اي ايران خواست از اقدامات و تصميمات عجولانه اجتناب نمايد و به تمامي پيشنهادات منجمله پاسخ ايران با عنايت به دستيابي به يك زمينه مشترك مذاكرات بدون هيچگونه پيش شرط براي دستيابي به راه حل صلح آميز كه بطور چند جانبه توجه جدي معطوف نمايند.



در اين بانيه آمده بود :عدم تعهد خشنود است كه بيان دارد ايران كه دسترسي آژانس را به مواد هسته اي و تاسيسات و گزارشهاي مورد نياز را ارائه نموده است و با توجه به نكات گزارش مديركل مندرج در سند GOV/2006/15 بتاريخ 27 فوريه 2006 بيان مي دارد تمامي مواد هسته اي اظهار شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته و آژانس هيچگونه مورد انحراف اين مواد به كاربردهاي ممنوعه را مشاهده نكرده است.



اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي انگليس و فرانسه و آلمان نيز بيانيه هاي گروهي خود را قرائت كردند .



پيشتر قرار بود گروه 1+5 در اين نشست بيانيه اي جداگانه ارائه كند اما در پي بالاگرفتن اختلاف نظر ميان اعضاي اين گروه و مخالفت هاي جدي با تند روي آمريكا، اين اقدام ميسر نشد .

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