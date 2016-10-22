توافق جدید آبی ایران-ترکمنستان/ پروتکل سد مرزی دوستی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدحسین جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در نشست کمیسیون مشترک هماهنگی سد دوستی بین ایران و ترکمنستان، گفت: هیات ترکمن با بازدید از ایستگاه آبسنجی مشترک هریرود و خط انتقال سد دوستی، به توان فنی و مهندسی ایرانیان در اجرای پروژههای سدسازی و انتقال آب پی خواهند برد و این که در چه پروژه عظیمی سهیم شدهاند را برایشان ملموستر خواهد کرد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه با برگزاری این جلسات شاهد گسترش و توسعه همکاریها بین دو کشور خواهیم بود، تصریح کرد: در این کمیسیون هر دو طرف بر صرفهجویی در مصرف آب سد دوستی و پیگیری لازم برای تصویب رسمی دستورالعمل بهرهبرداری از بند انحرافی شیرتپه تاکید کردند.
بر اساس این پروتکل، طرف ترکمن برای انجام عملیات «میکروژئودزی» اعلام آمادگی کرد و کارشناسان ترکمن در جلسه بعدی این کمیسیون موظف به ارائه توضیحات در این زمینه خواهند بود؛ همچنین بر طبق این پروتکل، رسوببرداری در محل بند شیر تپه توسط طرف ایرانی انجام خواهد شد.
در این جلسه همچنین درمورد حجم آب مصرفی طرفین از ابتدای دوره بهرهبرداری از سد دوستی و برنامهریزی برای میزان حجم آب برداشتی دو طرف تا جلسه بعدی گفتگو شد.
جلسه کمیسیون مشترک هماهنگی سد دوستی با هدف «امضای پروتکل شماره ۳» بین شرکت آب منطقهای خراسان رضوی و هیات ترکمنی، در مشهد مقدس تشکیل شد.
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