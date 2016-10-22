به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول ممتازان پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: اجباری بودن پیش دبستانی را چند سال است که در دستور کار داریم. یک اعتبار ملی در نظر گرفته شده ولی چون استان خوزستان دوزبانه است باید یک نگاه ویژه تری به آن داشته باشیم.

وی افزود: استان خوزستان دارای اولویت اختصاص اعتبار به بخش پیش دبستانی است. بنابراین توان ظرفیتی ادارات کل استان را نیز باید در نظر بگیریم.

مشاور شورای آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند بار سنگین این طرح را به دوش بکشد و باید سایر دستگاه ها نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

ممتازان ادامه داد: باید در صورت امکان از امکانات ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت به ویژه در مناطق محروم استفاده کنیم. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی نیز می تواند در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی در پایان بیان کرد: در تمامی نقاط استان دستگاه های بهره برداری شرکت نفت وجود دارد که می تواند لااقل شرکت نفت روستاهای کنار این دستگاه های بهره برداری را تحت پوشش حمایت های خود قرار بدهد.