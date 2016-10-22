تخلفات ۴۰ شرکت حمل و نقل جاده ای در مازندران رسیدگی شد

محمدکاظم ترابی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به‌منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون‌های مواد ۱۱ و ۱۲ استان مازندران در شش‌ماهه اول سال به ۴۰ مورد تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی و همچنین ۳۵ مورد تخلف رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای در سطح استان مازندران رسیدگی و احکام آن‌ها صادر شد.

محمدکاظم ترابی نژاد، رییس اداره امور حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران با اعلام این خبر افزود: در این مدت پنج جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برگزار و منجر به صدور ۲۷ حکم محکومیت برای شرکت‌های حمل‌ونقلی شد و همچنین سه جلسه کمیسیون ماده ۱۱ برگزار و منتهی به صدور ۲۲ حکم محکومیت برای رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری شد.

رییس اداره امور حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران، با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌شود، در خصوص آرای صادره در این جلسات گفت: در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ درمجموع به‌تناسب تخلفات ارتکابی، احکامی ازجمله جریمه نقدی، و برای برخی هم حکم تذکر کتبی صادرشده است، همچنین در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۱ احکامی از قبیل لغو کارت هوشمند به مدت یکتا سه ماه صادر شد.

رئیس اداره امور حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران افزود: عمده تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان حمل‌ونقل برون‌شهری عبارت‌اند از: حمل بار اضافه بر ظرفیت، جابجایی بار بدون بارنامه، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به شخص فاقد صلاحیت، عدم رعایت مقررات عبور از جاده‌ها و اخذ کمیسیون اضافی است.