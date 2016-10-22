به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه از سال ۸۲ معاونت راهداری وزارت راه و ترابری وقت در سازمان حمل و نقل پایانه‌ها ادغام شده است، اظهار کرد: در استان‌ها نیز این ادغام در مرحله اجرا است.

وی با اشاره به اینکه علی رغم جمعیت کم استان خراسان جنوبی اما وسعت زیادی دارد و حجم راه های استان بالا است، افزود: شش درصد راه های کشور در خراسان جنوبی وجود دارد در حالی که جمعیت استان یک درصد جمعیت کل کشور است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه مسئولیت نگهداری راه‌ها و سیاست گذاری در بخش حمل و نقل از وظایف اصلی سازمان است، گفت: علی رغم حمل و نقل داخلی به دلیل هم مرزی استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان حمل و نقل بین المللی از وظایف مهم اداره کل استان است.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ هزار کیلومتر راه های کشور شریانی هستند، بیان کرد: از این مقدار دو هزار کیلومتر راه های شریانی در استان خراسان جنوبی وجود دارد.

کشاورزیان با بیان اینکه ۵۰ هزار کیلومتر راه های غیر شریانی غیر روستایی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ۱۱۵ هزار کیلومتر راه روستایی و ۱۰ هزار کیلومتر راه غیر شریانی در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در تقسیم کاری به لحاظ اعتباری نگهداری راه های شریانی از محل اعتبارات ملی و راه های غیر شریانی از محل اعتبارات استانی انجام می‌شود، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتبارات عمرانی استان‌ها و هم چنین وجود برخی مصوبات محدودیت های استان‌ها زیاد است و انجام برخی پروژه‌ها از عهده استان‌ها خارج است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه متاسفانه برای راه های غیر شریانی ردیف ملی دیده نمی‌شود، گفت: در این راستا تلاش های زیادی انجام شده اما توفیقی نداشته است که امیدواریم در آینده بتوانیم اعتبارات متمرکز برای راه های غیر شریانی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نگهداری راه‌ها در کشور نیاز به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، بیان داشت: استان خراسان جنوبی برای نگهداری راه‌ها نیاز به ۳۰۰ هزار میلیون تومان اعتبار دارد که از این مبلغ قسمت اعظم آن باید از اعتبارات استانی تامین شود و متاسفانه اعتبارات استانی پاسخگوی این مسئولیت نیست.

کشاورزیان با بیان اینکه نگهداری راه‌ها امری جاری است و کمتر با با طرح تملک دارایی مقایسه می‌شود، عنوان کرد: اعتبارات نباید دست خوش تخصیص ها شود چراکه بودجه های جاری تقریبا صد در صد تخصیص داده می‌شوند اما اعتبارات عمرانی با درآمد کشور کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی با تخصیص بسیار پایین محقق می‌شود، گفت: باید منابع پایدار تعریف شود که بهترین راهکار تعیین عوارض بر سوخت است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: تعیین عوارض اگر چه هزینه ای را به مردم تحمیل می‌کند اما هزینه هایی که در اثر خرابی راه‌ها برای مردم ایجاد می‌شود کاهش می‌یابد و موجب اشتغال نیز می‌شود.

ارتقای ایمنی اولویت سازمان راهداری

وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی راه‌ها در سطح کشور گستردگی زیادی دارد، بیان کرد: با توجه به محدودیت های مالی در شرایط فعلی کشور اولویت سازمان ارتقای ایمنی است.

کشاورزیان با اشاره به اینکه خط کشی جاده‌ها، ترمیم به موقع تابلوها، اصلاح شیب، اصلاح تقاطع‌ها و دور برگردان‌ها سهم کمتری در هزینه‌ها دارد، اظهار داشت: در کنار کارهای ارتقای امنیت به کارهای حفاظتی نیز باید توجه بیشتری داشت.

وی با بیان اینکه حمل و نقل وظیفه دوم اداره کل است، تصریح کرد: خوشبختانه سرمایه گذاری های لازم در مرز ماهیرود انجام شده است و در حال حاضر این مرز به مرز فعال نیز تبدیل شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینکه رفتار متقابل و حذف تعرفه‌ها در ارتباط با حمل و نقل های بین المللی از سیاست های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است، افزود: تنها عوارضی که به موجب قانون وصول می‌شود ما به تفاوت قیمت سوخت برای ناوگان خارجی است لذا اگر کشور مقابل آمادگی حذف تعرفه‌ها را داشته باشد کشور ایران نیز اعلام آمادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سیاست سازمان در بحث حمل و نقل کالا ارتقای بهره وری است، گفت: میزان عرضه ناوگان حمل کالا بیشتر از میزان تقاضا است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل با همکاری وزارت نفت

کشاورزیان با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان از اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است، بیان داشت: در این راستا مذاکرات با وزارت نفت به نتیجه رسیده است و به زودی به صورت رسمی اعلام عمومی خواهد شد.

وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک ناوگانی که بیش از ۳۵ سال عمر دارند به تدریج برای نوسازی مراجعه خواهند کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در ارتباط با تاسیس شرکت هیچ محدودیتی در سازمان برای ایجاد شرکت‌ها وجود ندارد، گفت: رانندگان اگر برای یک دوره موقت به دلیل بیماری از فعالیت بازماند منطقی نیست که دفترچه بیمه او باطل شود لذا در این راستا تلاش خواهیم کرد که کارت هوشمندی تعریف شود که عدم فعالیت کوتاه مدت رانندگان موجب ابطال دفترچه بیمه آن‌ها نشود.

وی با اشاره به اینکه تعامل و رفتار عادلانه با همکاران باید از اهداف مهم مدیریتی در اداره کل‌ها قرار گیرد، افزود: هرچه رضایت همکاران بیشتر باشد رضایت مردم نیز از عملکرد بیشتر خواهد شد.