عوامل تهدید کننده سلامت مردم/اهداف سند توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد هادی ایازی در اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار که روز شنبه در مرکز همایش های برج میلاد آغاز شد، اظهار داشت: سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد شامل ۱۷ آرمان است که هر آرمان زیر مجموعه هایی دارد که باید تا سال ۲۰۳۰ محقق شود.

وی از مبارزه با فقر به عنوان یکی از محورهای اصلی سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد یاد کرد و افزود: ارتقای سلامتی و تندرستی، آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی، آب و فاضلاب بهداشتی، انرژی پاک، کاهش نابرابری، رشد اقتصادی، توجه به صنعت، ابتکار و زیرساخت مناسب شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسئولانه، اقدام اقلیمی، حفظ حیات داخل آب، حیات روی خشکی، صلح، عدالت و نهادهای قوی و مشارکت برای تحقق این آرمانها از جمله مهم ترین محورهای سند توسعه پایدار است.

ایازی بیان داشت: ۱۶۹ هدف در قالب ۱۷ آرمان سند توسعه پایدار مشخص شده که حدود ۱۰ هدف مربوط به ارتقای سلامت و تندرستی در جوامع است و فقر، گرسنگی و محیط زیست در سلامت تاثیر گذار است.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم توجه به محیط زیست، اظهار داشت: آلودگی های آب، خاک، هوا و کمبود آب آشامیدنی سالم از جمله تهدید های سلامت مردم است و علاوه بر این، عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر سلامتی انسانها دارد.

وی گفت: نظام مردم سالاری دینی در کشور ما مشوق مشارکت مردم در تمام سطوح تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا به منظور افزایش کارایی و بهره وری و دادن احساس مالکیت به مردم و کشورها است.

ایازی گفت: موفقیت آرمان های توسعه علاوه بر عزم دولت، نیازمند مشارکت مردمی و درگیری جوامع مدنی برای تحقق و پایداری این اهداف است و وزارت بهداشت با توجه به اینکه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، اهمیت بسیار زیادی دارد، معاونت امور اجتماعی را ایجاد کرد.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت اظهار داشت: در بیش از ۶۲۰ سازمان مردم نهاد توانسته ایم علاوه بر مشارکت مردم در حوزه سلامت، ارتباط موثری را بین مردم و مسئولان برقرار کنیم.

وی ضمن تاکید بر همکاری های بین بخشی در حوزه سلامت، یادآور شد: مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در طول ۱۰ سال از ۲۸ هزار مرگ به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ مرگ رسید اما این تعداد هم برای کشور ما بسیار زیاد است و در قالب مشارکت بین بخشی می توانیم از ظرفیت سایر دستگاه ها و مردم برای کاهش بیشتر آن استفاده کنیم.

ایازی، اصلاح سبک زندگی مردم را از طریق فرهنگ سازی میسر دانست و گفت: در این حوزه اقدامات گسترده ای پیش بینی شده که در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: علاوه بر اداره کل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و آرمان های توسعه های پایدار در وزارت بهداشت، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در کشور با ریاست رئیس جمهوری و عضویت ۹ تن از وزیران به دنبال تحقق سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد و ارتقای سلامت در کشور تلاش می کنند.