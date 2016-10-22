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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

معاون سیاسی استانداری هرمزگان عنوان کرد:

لزوم برنامه ریزی برای افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

لزوم برنامه ریزی برای افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

بندرعباس - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در چهارمین نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان هرمزگان، با اشاره به ضرورت توسعه و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، عنوان کرد: اشتغال زنان سرپرست خانوار باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید برای افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین از همه فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی خواست تا برای ارزیابی سلامت زنان با دانشگاه علوم پزشکی همکاری کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان هم در این نشست با ارائه سند ملی حقوق کودک و نوجوان و شرح وظایف دستگاههای اجرایی خواستار اجرای دقیق این سند شد.

زهرا یعقوب نژاد گفت: دفاع از حقوق معنوی و مادی کودکان و نوجوانان نیازمند شناسایی و تعریف مصداق‌های آن در جامعه است.

وی افزود: جایگاه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به عنوان ساختار متناظر استانی مرجع ملی حقوق کودک باتوجه به دستور مقام عالی وزارت کشور تعریف شده که ماموریت هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به حقوق کودک در استان به عهده دفتر امور بانوان و خانواده استانداری است.

در این نشست وضعیت شاخص های سلامت زنان استان بررسی شد.

کد مطلب 3802587

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