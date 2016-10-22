لزوم برنامه ریزی برای افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در چهارمین نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان هرمزگان، با اشاره به ضرورت توسعه و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، عنوان کرد: اشتغال زنان سرپرست خانوار باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید برای افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین از همه فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی خواست تا برای ارزیابی سلامت زنان با دانشگاه علوم پزشکی همکاری کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان هم در این نشست با ارائه سند ملی حقوق کودک و نوجوان و شرح وظایف دستگاههای اجرایی خواستار اجرای دقیق این سند شد.

زهرا یعقوب نژاد گفت: دفاع از حقوق معنوی و مادی کودکان و نوجوانان نیازمند شناسایی و تعریف مصداق‌های آن در جامعه است.

وی افزود: جایگاه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به عنوان ساختار متناظر استانی مرجع ملی حقوق کودک باتوجه به دستور مقام عالی وزارت کشور تعریف شده که ماموریت هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به حقوق کودک در استان به عهده دفتر امور بانوان و خانواده استانداری است.

در این نشست وضعیت شاخص های سلامت زنان استان بررسی شد.