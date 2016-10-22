کشف ۹۱۶ کیلوگرم مواد مخدر در زنجان

سرهنگ مختار شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز سالجاری تا ۳۰ مهرماه بیش از ۹۱۶ کیلو گرم انواع مواد مخدرسنتی و صنعتی در استان زنجان کشف و ضبط شده است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۲۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط شده و ۱۵ مرحله طرح پاکسازی انجام شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: از آغاز سالجاری تاکنون ۴۶ عملیات مشترک با استانهای همجواردر استان زنجان انجام شده است.

وی همچنین از کشف ۴۶ کیلو گرم مواد مخدر در آزاد راه زنجان به قزوین خبر داد و گفت: انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر در استان زنجان رشد بسیار خوبی داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: عملیات دستگیری این متهم آغاز و با تشکیل دو اکیپ به اجرا درآمد و مأموران موفق شدند این متهم را به همراه همسر خود در اتوبان زنجان قزوین شناسایی و دستگیر کنند.

شیر محمدی یاد آورشد: در این میان کشفیات تریاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد دارد و کشف هروئین در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

شیر محمدی به خانواده ها توصیه کرد مواظب فرزندان خود باشند و رفت و آمد آنها را تحت کنترل داشته باشند.