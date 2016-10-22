طرح تحول نظام سلامت یک پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی پیش از ظهر شنبه در نخستین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل که در بجنورد برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اینکه پخش عظیمی از پدافند غیرعامل با حوزه سلامت انسانها در ارتباط است به همین دلیل بسیاری از فعالیتها و توجه هات وزارت بهداشت در حوزه پدافند غیرعامل است.
گلمکانی افزود: با اجرای پدافند غیرعامل میتوان در شرایط بحرانی از خسارتهای مالی به تجهیزات، محیطزیست، کشاورزی و تلفات انسانی پیشگیری کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه سلامت مواردی همچون غذا، آب، محیطزیست، دام، کشاورزی و غیره بهشدت در معرض خطر انسان است، نیاز اساسی به همکاری بین بخشی با تمام سازمانهایی که با حوزه سلامت مرتبط هستند داریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بیان داشت: همچنین نیاز است در وزارت بهداشت و درمان انسجام بیشتر در حوزه پدافند غیرعامل به وجود آید.
گلمکانی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، باید به انسجام بیشتر در این حوزه توجه شود.
وی گسترش و توسعه فوریتهای پزشکی طی دو سال اخیر را بسیار قابلتوجه ارزیابی کرد و افزود: با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات بسیار ارزندهای انجامشده است بهطوریکه طی چند سال گذشته هزینههای درمان، برخی از مردم را به زیرخط فقر میرساند اما اکنون طرح تحول سبب رضایت مردم و از بین رفتن دریافتیهای غیر نامتعارف نیز شده است.
گلمکانی بیان داشت: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامتی ۴۰ درصد روستاهای خراسان شمالی فاقد پزشک بود اما اکنون در تمامی حوزههای درمانی روستاها، پزشک مستقر است.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش کشوری مدیریت عملکرد سلامت در حوزه پدافند غیرعامل، ویژه ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاههای علوم پزشکی کشور در خراسان شمال برگزار شد.
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