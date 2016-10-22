مسابقات دوچرخه سواری کوهستان استان سمنان در شاهرود برگزار شد

خلیل الله غزن شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری نخستین مسابقات دوچرخهسواری کوهستان استان سمنان طی روز گذشته در شاهرود سطح این رقابتها را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: هفته تربیتبدنی فرصت خوبی است تا از همه پتانسیلهای شهرستان در راستای ارتقا نشاط اجتماعی بهره برد و در این راستا مسابقه دوچرخهسواری در دو رشته دانهیل و کراس کانتری در پیست جدید منطقه آبشار شاهرود برگزار شد.
وی بابیان اینکه این دوره از مسابقات با شرکت تیمهایی از سمنان، دامغان، شاهرود و سرخه اجرا شد، تصریح کرد: ۱۷ نفر در رشته دانهیل شرکت کردند که دامغان اول و شاهرود ردههای دوم تا سوم را کسب کردند و همچنین ۱۸ نفر در رشته کراس کانتری در رقابت شرکت کردند که طی آن مقام اول و دوم به شاهرود و مقام سوم به دامغان رسید.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان سمنان مساعد بودن شرایط پیست، آبوهوا و استاندارد بودن مسیر را یکی از دلایل اهمیت به این رشته ورزشی عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به تجربیات کشوری که در این عرصه وجود دارد همکاری دستگاه اجرایی مانند نیروی انتظامی، آتشنشانی، اورژانس و تغذیه خوب و مناسب، شرکتکنندگان از آمادگی بسیار مطلوبی در این رقابت برخوردار بودند که رکوردهای خوب ثبتشده نشان داد، این استان ظرفیت خوبی در سطح ملی دارد.
غزن شاهی جایگاه ورزش دوچرخهسواری استان سمنان نسبت بهکل کشور را بسیار مطلوب دانست و تصریح کرد: همچنین از این استان دو نفر به اردوی تیم ملی دعوتشدهاند تا در مسابقات انتخابی برای حضور در رقابتهای جهانی شرکت کنند و در تلاشیم با برگزاری اردوهای لازم، آمادگی این ورزشکاران برای مسابقات قهرمانی آسیا که بهمنماه سال جاری انجام می شود را بالا ببریم.
وی به بیان اینکه استان سمنان در رده دوم گروههای امتیازآور کشوری قرار دارد و در بخش جادهای هم دارای جایگاه بسیار خوبی است، افزود: در بحث پیست ضعیف هستیم که امیدواریم با ایجاد پیست استاندارد در شهرهای مختلف بتوانیم در گسترش این ورزش کوشا باشیم.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان سمنان همچنین با یادآوری اینکه این استان در حاشیه کویر با مردمان سختکوش قرار دارد، افزود: در این خطه ورزشکاران بهخصوص دوچرخهسواران قدرتمندی تربیتشدهاند که در این رشته میتوانند فعالیت کنند لذا با توجه به جاذبههای محیطی و داشتن شرایط مطلوب آبوهوا و کوهستانهایی مطابق با ورزش دوچرخهسواری، استان ما میتواند با ارتقا این ورزش و ورزشکاران خود به قطب دوچرخهسواری کشور تبدیل شود.
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