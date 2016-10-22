کشف انواع کالای قاچاق ۴ میلیاردی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ناجا، سردار علیرضا صالحی افزود: در راستای مبارزه با انواع قاچاق کالا ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس با همکاری مامورین انتظامی شهرستان سلطانیه حین کنترل خودرو های عبوری در مسیراتوبان زنجان ابهر به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک ودستور ایست صادر کردند.

وی تصریح کرد: پس از توقف خودرو ماموران در بازرسی تعداد ۲۶ هزار متر پارچه پرده ای، سه هزارو ۱۷۶ ثوپ انواع البسه نوزاد وکودک ، چهار هزارو ۷۱۶ جفت انواع جوراب نوزاد ،۱۵۵ ثوپ البسه نوزاد، ۴۶ هزارو ۶۶۶ قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی و شوینده و ۲۰ هزارو ۸۵۶ پارچه لیوان شیشه ای خارجی قاچاق را که در داخل خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی کالای کشف شده بیش از چهار میلیارد ریال است ، گفت :در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل بعدی تحویل مقامات قضائی شدند.

وی با بیان اینکه یکی از راههای ارتقاء و تفویت اقتصاد مقاومتی برخورد قاطع و مقتدرانه با قاچاق است، افزود : پلیس در اجرای فرامین مقام معظم رهبری با تمام وجود با ورود و عرضه کالای قاچاق مبارزه می کند تا چرخه اقتصاد کشور به حرکت در آ ید .

سردار صالحی با اشاره به اینکه استان زنجان درکشف و معدوم کردن قاچاق کالای یکی از استان های پیشرو است به شهروندان توصیه کرد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق از خرید واستفاده از کالاهای قاچاق خوداری وموارد مشکوک را با فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند .

کشف زمین خواری ۳۰۰ میلیون ریالی در زنجان

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان از دستگیری فردی خبر داد که بیش از هزارو ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون ریال به صورت غیر قانونی تصرف کرده بود.

سرهنگ جعفر کردلو اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی از اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره به پلیس آگاهی، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: با تحقیق و بررسی های انجام شده توسط ماموران پرونده، مشخص شد زمینی به مساحت بیش از هزارو ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی و دولتی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال توسط فردی به صورت غیر قانونی مورد تصرف قرارگرفته است.

کردلو با اعلام اینکه سند این زمین ها از طرف اداره جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره ارائه شده است خاطر نشان کرد: پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد .

کردلو از عموم شهروندان خواست: هرگونه اطلاع از دست اندازی و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو را جهت اقدام قانونی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.