به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته از امروز شنبه تا چهارشنبه (اول تا پنجم آبان ماه) جلسه دارند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فردا در نشست مشترک با مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، عدم اجرای تکالیف قانونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه در خصوص ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی را بررسی می کنند.

کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه نیز این هفته در چهار روز به ادامه رسیدگی به بندهای مختلف این لایحه می پردازد.

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری فردا یک شنبه گزارش بازرسی وزارت آموزش و پرورش در خصوص برخورد نامناسب با دانش آموزان در استان های سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمان را بررسی می کنند و در ادامه طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس در آموزش و پرورش را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

بررسی لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دستور کار دیگر این کمیسیون در روز یکشنبه است.

کمیسیون آموزش و تحقیقات روز سه شنبه نیز طرح استیضاح محمد فرهادی وزیر علوم را بررسی خواهند کرد.

اعضای کمیسیون اجتماعی فردا یک شنبه طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری را بررسی می کنند و در ادامه طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد کار معین اپراتورهای برق را در دستور کار خواهند داشت.

در روز سه شنبه نیز وزیر تعاون برای پاسخ به سوال محمد رضا پورابراهیمی نماینده کرمان در کمیسیون حاضر می شود؛ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از صندوق های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دستور کار دیگر این کمیسیون خواهد بود.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را بررسی خواهند کرد و در روز دوشنبه میهمان اتاق بازرگانی ایران خواهند بود تا موضوع جایگاه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه را بررسی کنند.

در روز سه شنبه نیز وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالات ۱۱ نماینده در کمیسیون اقتصادی حضور خواهند یافت.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز این هفته بررسی مسائل منطقه ای در حوزه کشورهای اسلامی –عربی و بررسی وضعیت مرزهای شرقی کشور را در دستور کار خواهند داشت.

در نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی، گزارش عملکرد و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به کمیسیون ارائه می شود.

روز سه شنبه نیز وزیر نفت برای پاسخ به سوالات ۵ نماینده در این کمیسیون حاضر می شود.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روز یکشنبه طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را در دستور کار دارند و در روز سه شنبه نیز لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی را جمع بندی خواهند کرد.

رسیدگی به طرح اصلاح بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دستور کار دیگر این کمسیون در این هفته خواهد بود.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان روز سه شنبه هفته جاری گزارش مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر را درباره اقدامات و برنامه های آینده این ستاد دریافت می کنند و در ادامه مدیرگروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گزارشی در خصوص آسیب های اجتماعی و اختلالات روانی به اعضای کمیسیون ارائه می دهد؛ در این روز گزارش رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز در خصوص عملکرد این سازمان دریافت می شود.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور روز یکشنبه، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را در دستور کار دارد و اعضای کمیسیون در این روز با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونان وی نشست مشترک خواهد داشت.

در روز سه شنبه نیز اعضای کمیسیون علاوه بر بررسی طرح اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی، از سازمان ثبت احوال کشور نیز بازدید خواهند کرد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن روز یکشنبه از اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) بازدید خواهند کرد.

در نشست روز سه شنبه این کمیسیون نیز وزیر صنعت برای پاسخ به سوالات نادر قاضی پور و محمد رضا پورابراهیمی در کمیسیون حضور می یابد؛ همزمان گزارش عملکرد این وزارتخانه در خصوص ارتقاء صنعت خودرو و بررسی قراردادهای منعقد شده در حوزه خودرو با کشورهای خارجی نیز دریافت خواهد شد.

اعضای کمیسیون عمران روز یکشنبه لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور را با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهند کرد.

روز سه شنبه نیز وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوالات ۱۴ نفر از نمایندگان در کمیسیون عمران حاضر می شود.

اعضای کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه را در دستور کار دارند و در روز دوشنبه از پشت صحه سریال «معمای شاه» بازدید خواهند کرد.

در روز سه شنبه نیز گزارش آخرین اقدامات و برنامه های ستاد برگزاری مراسم اربعین با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط بررسی می شود.

در نشست روز یکشنبه کمیسیون حقوقی و قضایی، گزارش عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه های آینده آن ارائه می شود.

در این روز طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی نیز بررسی خواهد شد.

روز سه شنبه نیز وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات ۴ نفر از نمایندگان در کمیسیون حقوقی حاضر می شود.

اعضای کمیسیون کشاورزی دوشنبه این هفته موضوع سیاستهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را با حضور مسئولان وزارتخانه های مربوطه و سازمان تنظیم بازار در دستور کار خواهند داشت.