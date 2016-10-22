به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، نخستین خط تولید صنعتی کاتالیتهای همرسوبی کشور صبح امروز باحضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در شرکت نفت و گاز سرو افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری با بیان اینکه رشد توانمندی کشور موجب اقبال صنایع داخلی به استفاده از کاتالیستهای تولید داخل را به دنبال داشته است، افزود: با توجه به اهمیت بالای تولید کاتالیست، همواره یکی از چالشهایی که صنایع پتروشیمی را تهدید میکرد تامین کاتالیست بود که خوشبختانه امروز با افزایش توانمندی داخلی این چالش تا حد زیادی رفع شده است.
وی افزود: با ورود به عرصه تولید کاتالیستهای همرسوبی، در آینده نزدیک دامنه تولید کاتالیستهای داخلی با کاربردهای گوناگون از جمله در صنعت خودرو گسترش مییابد.
ستاری به شکسته شدن تابوی استفاده از کاتالیستهای تولید داخل توسط صنایع کشور گفت: زمانی بود که شرکتهای پتروشیمی جرات و جسارت استفاده و بارگذاری کاتالیستهای تولید داخل را نداشتند، اما با توجه به توانمندی مطلوب و تجربه ای که طی چهار سال گذشته در حوزه ساخت کاتالیتها کسب کردهایم اکنون صنایع کشور به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از کاتالیستهای تولید داخلی دارای مزایای بسیاری است زیرا این تولیدات کارایی مطلوب خود را در افزایش راندمان صنایع به خوبی نشان دادهاند.
رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به گستره وسیع کاربرد کاتالیستها در صنایع گوناگون گفت: با توجه به گسترش زمینه استفاده از کاتالیستها در صنایع کشور میبایست این صنعت در حال توسعه توجه جدی داشته باشد که بر همین اساس حمایت از پژوهشهای مرز دانش و فناورانه این حوزه در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار دارد.
ایران دارای بازار بزرگ در صنایع پتروشیمی است
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت بالقوه کشورمان در صنایع پتروشیمی افزود: ایران دارای بازاری بزرگ در صنایع پتروشیمی است که در وحله نخست باید نیاز صنایع کشور با تولیدات داخلی تامین و نیاز کشور از واردات خارجی این محصولات از جمله کاتالیستها اشباع شود.
وی افزود: در ۲سال آینده حرکتی جدی در این حوزه خواهیم داشت و با تکیه بر توانمندی داخلی میتوانیم بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به کاتالیستها را تامین کنیم.
ستاری به نیاز ۲۰درصدی صنایع فولاد و ۵۰درصدی پتروشیمی به کاتالیستها گفت: با وجود فضای مناسب برای افزایش توانمندی داخلی در حوزه کاتالیست، باید حوزه پژوهش و شرکتهای دانشبنیان به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنند و زمینه را برای ایجاد بازارهای جدید فراهم شود.
وی با تاکید بر توجه جدی به صادرات کاتالیستهای تولید داخلی گفت: مهم ترین حمایت از تولیدکننده داخلی کاتالیست خرید صنایع کشور از محصولات آنان و ایجاد بازار است که میبایست در فضای رقابتی بازار این حوزه محقق شود.
حمایت از تولیدات داخلی شرکت های دانش بنیان برای ایجاد بازار
معاون علمی و فناوری کاهش قیمت شدید اخیر کاتالیستها در بازار ایران را ناشی از پدیده دامپینگ (Dumping) در بازار این صنعت دانست و افزود: دامپینگ به عنوان چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی کاتالیست باید باید مورد توجه قرار گیرد که رشد شرکتهای داخلی و رقابت جدی در این حوزه رخ داده است و تنها راهکار آن حمایت از تولیدات داخلی شرکتهای دانشبنیان و کمک به ایجاد بازار برای محصولات آنهاست.
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