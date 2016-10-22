ضرورت ارتقای سواد مشاوران تحصیلی برای راهنمایی صحیح دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت های گروه های اجتماعی محور و همچنین سازمان های مردم نهاد از جمله ظرفیت های مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: در رابطه با کنکور جایگاه مراکز آموزشی کنکور را باید بیشتر مورد توجه قرار داد که در دوره های قبل هم اصلا تعریف نشده بود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان افزود: ارتقای سواد مشاوران تحصیلی به دلیل راهنمایی درست دانش آموزان خیلی لازم و ضروری است.

شریف مخمل زاده ادامه داد: نماینده اولیاء و مربیان هم باید حضور پیدا کند تا از ظرفیت این انجمن هم بهره مند شویم.

فعالیت ۹۹۰ مهدکودک در استان

مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز در این جلسه با بیان اینکه تعداد زیادی مهدکودک در سطح استان داریم، عنوان کرد: ۹۹۰ مرکز مهدکودک در خوزستان داریم که اقدام به آموزش پیش دبستانی می کنند و به نظرم باید این کار ادامه داشته باشد.

غلامرضا صدیق راد گفت: ۲۱ هزار کودک در حال پرداخت هزینه برای دوره پیش دبستانی هستند و استقبال هم می کنند.