موج پیام تسلیت برای سگ بازیگر ایرانی!

مجله مهر: داستان خیلی ساده است. یک سوپراستار خبر مردن سگ خانگیاش را در اینستاگرام میگذارد و با دوست ۱۷سالهاش خداحافظی میکند! این پست طبق روال پستهای سلیبریتیها با سیل نظرات کاربران و هواداران و حتی ابراز همدردی آنها روبهرو میشود. در اینجا هم بی ادبیها و بی اخلاقی ها و دعواها در بین این نظرات به چشم میخورد؛ برخی به نیت تسلی دادن به این بازیگر نظر میگذارند و آدرس مجلس ختم او را میگیرند و عدهای به مخالفت با آن میپردازند و همین باعث میشود کلکلها در پایین این پست بالا بگیرد.
سری می زنیم به برخی از کامنتهایی که مردم زیر پست این بازیگر نوشتهاند و با او ابراز همدردی کردهاند؛ هر چند در بین آنها اندک نفراتی هم هستند که نسبت به این نظرات اعتراض کنند:
- وای واقعا ناراحت شدم خدا بهتون صبر بده میدونم چه حال بدیه تجربشو داشتم امیدوارم خدا بهتون صبر بده اونم جزوی از خانوادتون بوده و شاید از همه عزیز تر ... متاسفم.
- غم آخرتون باشه. اگه یک موقع خواستین جای خالیشو پر کنید من هفت هشت تا توله دارم میتونم یکیشونو بهتون هدیه بدم.
- چه عکس خوشگلی از این خدابیامرز گرفتید. خودشم ناز و ملوس بوده. من هیچوقت حیوان در خونه نگه نمیدارم چون از مردنش خیلی ناراحت میشوم. به اندازه فوت یه انسان یا حتی بیشتر. چون فکر میکنم من مسئول مرگشم.
- خیلی سخته تجربشو داشتم.
- خدا صبرتون بده. بدترین اتفاق زندگی اینه که آدم فرشته باوفا و بیزبونی را که تمام عمرش به تو وفادار بوده و بهترین مونستبوده از دست بدی.
- خیلی متاسفم. درکتون میکنم. دو سال پیش یکی از دخترامو از دست دادم و هر وقت صحبتی ازشون میشود، قلبمان درد میگیرد. خیلی سخته تازه من یک دختر و پسر دیگه دارم؛ ولی هر گلی بوی دارد.
- آقای جعفری از دیشب با عکس عزیز دلتون بغض میکنم و دهها بار دیدمش. نمیدانم حکمتش چی هست که عمر این فرشتهها که مظهر عشق و معرفتند، آنقدر کوتاه و عمر دیکتاتورهای جهان صد سال؟ فقط یک چیز حال من را خوب کرد بعد از مرگ دخترم. این آیه قرآن: اذا حشر حشرت. حیوانها هم محشور میشوند؛ یعنی یک روزی این نازنین را بغل میکنید و کنارتان جاودان میماند.
- خیلی متاسفم. ما را در غمتان شریک بدانید.
- من واقعا متاثر و متاسف شدم. هیچ چیز نمیتوانم بگویم که به شما تسلی بدهد. حتی یک ساعت نبودنش هم سخت است.
- وای چه اتفاق وحشتناکی! مراسم سوم و هفتمش را اگه میشود، اطلاع رسانی کنید که حتما حضور پیدا کنیم. نمیدانم چه جوری بهتون تسلیت بگم. غم خیلی بزرگیه. کمر آدم خم میشود زیر این همه تلخی و غم.. به قول یکی از دوستان فرشتهها جایشان روی زمین نیست.. دعا میکنم باهاش محشور بشوید.
- چقدر نگاهش معصوم است. جایت در بهشت است فرشته زیبا.
- من مطمئنم آن دنیا همدیگر را میبینیدو من خودم فقط منتظر این روز هستم. خدا بهتون صبر بده.
گذشته از تمام این نظرات شاید عجیبترین نظر متعلق به «احمد حلت» باشد. این دکتر روانشناس در پیامی با این بازیگر همدردی میکند و مینویسد: «گاهی حیوانات دهها برابر انسان در کنار ما عشق میدهند. بدون حاشیه با لقمه نانی وفا را عاشقانه به ما هدیه میدهند. جای خالیشان غصه را وارد وجودت میکند. امیرجان بسیار سخت است فقدان یک دوست هفده ساله. برای تو و خانوادهات صبر طلب میکنم این فقدان را.» این پیام وقتی قابل توجه میشود که بدانیم این روانشناس با عنوان یک مشاور «مثبت اندیشی» در کشور و محافل دانشگاهی شناخته میشود و نام او بیش از هر چیزی نام مجله موفقیت تداعی میکند که تا به حال بیش از ۲۹۰ شماره از آن در کشور منتشر شده است. احمد حلت آخرین مدرک دانشگاهیاش را در رشته دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه تربیت معلم پداگوژی دولتی تاجیکستان دریافت کرده و الان علاوه بر مدیر مسئول مجله موفقیت، رئیس بنیاد سخنرانان حرفهای ایران است. حلت بیش از ۲۰۰ برنامه زنده در شبکه جهانی جامجم اجرا کرده و در سال ۸۱ بهعنوان کارشناس منتخب شبکه جهانی جامجم انتخاب شده است.
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