به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و سومین جلسه علنی از دوره چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در کشور اظهار داشت: هر نهاد و سازمانی برای برنامهریزی و نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود نیاز به وسیلهای دارد تا موفق عمل کند و این نیاز همان، تهیه و تنظیم آمار است.
وی در نگاه کلی، آمار را وسیلهای برای سامان بخشیدن به امور دانست و ابراز داشت: از آنجا که تصمیمگیران وسیاستگذاران زمان بسیار کمی را برای تجدید نظر در تصمیمات خود و یا اصلاح و متوقف کردن آنها در اختیار دارند و در موقعیتهای اضطراری باید بسیار سریعتر از گذشته عکسالعمل نشان دهند، بنابراین نظام آمار ملی به عنوان جزئی از نظام اطلاعات ملی باید دارای آنچنان کارآیی باشد که بتواند در زمان مناسب اطلاعات و آمار صحیح و به هنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه آمار در برنامهریزی مدیریت و نظارت برنامههای مراقبتی بهداشتی نیز از اهمیت اساسی و بنیادی برخوردار است، افزود: تردیدی نیست که خدمات بهداشتی را بدون در نظر گرفتن حقایق آماری نمیتوان به طور موثر اجرا کرد.
وی تصریح کرد: چنانچه اطلاعات و دادهها به شبکههای تصمیمگیری ناقص باشد درجه اطمینان نسبت به تصمیم اتخاذ شده کمتر خواهد بود.
امینی در ادامه در قالب تذکراتی نسبت به انجام مطالعات میدانی و کار آماری در خصوص ایستگاههای صلواتی و جانمائیهای ترافیکی و سروصداهای شبانه و مشکلات این ایستگاه ها، برای مردم، اظهار داشت: باید زمان فعالیت این ایستگاهها در طول شبانه روز و همچنین تعداد روزهای فعالیت مشخص شود.
وی اضافه کرد: ضروری است که هیئات و مسئولان برپایی ایستگاههای صلواتی نسبت به نظارت جدی بر روی این ایستگاهها توجه کنند و همچنین دستگاههای ذیربط در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به لزوم رصد و پیگیری برخی از اقدامات مهم بودجه سال ۹۵ شهرداری ابراز داشت: در این راستا باید نسبت به خرید اتوبوس، ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و همچنین اجرای طرح پژوهشی تعیین میزان آلایندههای محیط زیست در اصفهان توجه شود.
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