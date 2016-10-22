  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی:

شاهنامه‌خوانی و نقالی در آرامگاه فردوسی گسترش یابد

شاهنامه‌خوانی و نقالی در آرامگاه فردوسی گسترش یابد

مشهد ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خواستار گسترش برنامه های شاهنامه‌خوانی و نقالی در آرامگاه فردوسی شد.

به گزارش خبرنگارمهر، حسین زارع‌صفت صبح شنبه طی مراسمی در آرامگاه فردوسی اظهار کرد: گردشگری نیازمند محتوا و مواد اولیه است و فعالان گردشگری با ایجاد شورای مشورتی، جذب هیئت علمی و شورای اجرایی می‌توانند در زمینه تولید محتوا تلاش کند.

وی ادامه داد: شاهنامه‌خوانی یک سنت فرهنگی است که ریشه در باورهای آیینی و سنتی ایران دارد و خاستگاه و جایگاه آن آرامگاه فردوسی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: آرامگاه فردوسی باید محل هم‌نشینی زبان و ادب فارسی باشد و محفل‌های شعرخوانی و شاهنامه‌خوانی در این مکان برگزار شود.

زارع صفت با بیان اینکه می‌خواهیم شاهنامه‌خوانی و نقالی در آرامگاه فردوسی ترویج و گسترش یابد، تصریح کرد: امیدواریم که توس به مرکز شاهنامه‌خوانی و نقالی تبدیل شود.

گفتنی است در انتهای این مراسم حجت‌الاسلام علی عدالتی‌مجد به عنوان مسئول دفتر گردشگری ادبی در پایگاه میراث فرهنگی، منظر تاریخی توس معرفی شد.

کد مطلب 3802622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها