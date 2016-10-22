به گزارش خبرنگارمهر، حسین زارع‌صفت صبح شنبه طی مراسمی در آرامگاه فردوسی اظهار کرد: گردشگری نیازمند محتوا و مواد اولیه است و فعالان گردشگری با ایجاد شورای مشورتی، جذب هیئت علمی و شورای اجرایی می‌توانند در زمینه تولید محتوا تلاش کند.

وی ادامه داد: شاهنامه‌خوانی یک سنت فرهنگی است که ریشه در باورهای آیینی و سنتی ایران دارد و خاستگاه و جایگاه آن آرامگاه فردوسی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: آرامگاه فردوسی باید محل هم‌نشینی زبان و ادب فارسی باشد و محفل‌های شعرخوانی و شاهنامه‌خوانی در این مکان برگزار شود.

زارع صفت با بیان اینکه می‌خواهیم شاهنامه‌خوانی و نقالی در آرامگاه فردوسی ترویج و گسترش یابد، تصریح کرد: امیدواریم که توس به مرکز شاهنامه‌خوانی و نقالی تبدیل شود.

گفتنی است در انتهای این مراسم حجت‌الاسلام علی عدالتی‌مجد به عنوان مسئول دفتر گردشگری ادبی در پایگاه میراث فرهنگی، منظر تاریخی توس معرفی شد.