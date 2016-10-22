گشت تحقیقاتی در دریای خزر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه گفت: این گشت دریایی اقیانوس­ شناسی در محدوده آب­ های جنوبی دریای خزر به منظور مطالعات جامع اقیانوس ­شناسی، از پانزدهم مهر ۱۳۹۵ به مدت یک هفته توسط محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس­ شناسی و علوم جوی برگزار شد.

وی گفت: در این گشت با حضور ۹ نفر از محققان عملیاتی پژوهشگاه در محدوده دریایی استان ­های مازندران و گیلان (بنادر بابلسر، نوشهر و انزلی) در امتداد ۳ ترانسکت عمود بر ساحل از اعماق ۱۰ متری نزدیک ساحل تا اعماق ۶۰۰ متری دور از ساحل با پیشرفته­ ترین تجهیزات، اندازه ­گیری و نمونه­ برداری انجام شد.

وی با بیان این که نتایج حاصل از این تحقیقاتی دریایی، منجر به تولید داده­ های مفید، ارزشمند و همچنین حفظ محیط زیست دریایی و استفاده بهینه از منابع دریایی خواهد شد، گفت: داده ­های پایه ­ایی تولید شده برای بخش صنایع دریایی (نفت و گاز)، محققان علوم دریایی، نظامی، شیلات، محیط زیست و تغییر اقلیم، کاربرد فراوان دارد و در نهایت مسئولین و برنامه ­ریزان می ­توانند با استفاده از نتایج این گونه طرح های تحقیقاتی، نظام مدیریت جامع و یکپارچه ای را طراحی و اعمال کنند.

رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در خصوص نمونه برداری و اندازه گیری­های انجام یافته در این گشت، گفت: در منطقه نوشهر، داده ­های پیوسته جریان و موج، با نصب دستگاه جریان­سنج آکوستیکی ADCP برای مدت ۴ ماه اندازه­ گیری می شود.

وی افزود: نتایج حاصل از داده ­های فوق اطلاعات مفیدی را در خصوص پارامترهای موج (ارتفاع، پریود و طیف موج) و لایه ­بندی جریان، در اختیار محققان اقیانوس­ شناس قرار می دهد.

حاجی زاده ذاکر نمونه ­برداری در ستون عمودی آب، از لایه­ های عمقی: ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵ و ۱۰ متری با دستگاه نمونه ­بردار چندتایی آب (Multi Water Sampler) ، به منظور اندازه­گیری پارامترهای دما، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، مواد مغذی، قلیات کل و کربن معدنی، کربن آلی محلول، کربن آلی معلق، کلروفیل- a ، سولفید هیدروژن، فراوانی فیتوپلانکتون و فلزات سنگین را از دیگر اندازه گیری های میدانی این گشت برشمرد.

وی با اشاره به اندازه­ گیری پارامترهای فیزیک و شیمی در ستون آب دریا توسط دستگاه CTD گفت: با استفاده از این دستگاه پارامترهای دما، شوری، چگالی، سرعت صوت، اکسیژن محلول، اسیدیته (pH) ، کدورت و کلروفیل- a در تمامی ایستگاه­ها از لایه سطحی تا نزدیک بستر اندازه ­گیری و محاسبه شد.

در ادامه، سعید سنجانی مدیر تیم گشت تحقیقاتی اقیانوس شناسی نیز در خصوص نمونه رسوب های سطحی برداشته شده از اعماق ۱۰۰ متر و نیز مغزه ­های رسوب به طول حدود ۲متر، با استفاده از دستگاه Gravity Corer از اعماق ۶۰۰ تا ۵۰ متر نزدیک ساحل، اظهار داشت: نمونه ­های فوق از نظرتعیین دانه ­بندی، فلزات سنگین، PAHs و PCBs مورد بررسی و تحلیل آزمایشگاهی قرار می گیرد.

وی همچنین نمونه برداری از زئوپلانکتون های لایه­ های ۱۰ متری سطح آب با استفاده از تور نمونه ­بردار پلانکتون را یکی دیگر از اندازه گیری های میدانی این گشت اقیانوس شناسی عنوان کرد.

سنجانی اظهار داشت: انجام عملیات میدانی با حجم بالا در مدت زمان کوتاه ناشی از توان علمی و قابلیت های میدانی کارشناسان خبره و مجرب پژوهشگاه است.