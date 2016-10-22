گشت تحقیقاتی در دریای خزر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه گفت: این گشت دریایی اقیانوس شناسی در محدوده آب های جنوبی دریای خزر به منظور مطالعات جامع اقیانوس شناسی، از پانزدهم مهر ۱۳۹۵ به مدت یک هفته توسط محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.
وی گفت: در این گشت با حضور ۹ نفر از محققان عملیاتی پژوهشگاه در محدوده دریایی استان های مازندران و گیلان (بنادر بابلسر، نوشهر و انزلی) در امتداد ۳ ترانسکت عمود بر ساحل از اعماق ۱۰ متری نزدیک ساحل تا اعماق ۶۰۰ متری دور از ساحل با پیشرفته ترین تجهیزات، اندازه گیری و نمونه برداری انجام شد.
وی با بیان این که نتایج حاصل از این تحقیقاتی دریایی، منجر به تولید داده های مفید، ارزشمند و همچنین حفظ محیط زیست دریایی و استفاده بهینه از منابع دریایی خواهد شد، گفت: داده های پایه ایی تولید شده برای بخش صنایع دریایی (نفت و گاز)، محققان علوم دریایی، نظامی، شیلات، محیط زیست و تغییر اقلیم، کاربرد فراوان دارد و در نهایت مسئولین و برنامه ریزان می توانند با استفاده از نتایج این گونه طرح های تحقیقاتی، نظام مدیریت جامع و یکپارچه ای را طراحی و اعمال کنند.
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در خصوص نمونه برداری و اندازه گیریهای انجام یافته در این گشت، گفت: در منطقه نوشهر، داده های پیوسته جریان و موج، با نصب دستگاه جریانسنج آکوستیکی ADCP برای مدت ۴ ماه اندازه گیری می شود.
وی افزود: نتایج حاصل از داده های فوق اطلاعات مفیدی را در خصوص پارامترهای موج (ارتفاع، پریود و طیف موج) و لایه بندی جریان، در اختیار محققان اقیانوس شناس قرار می دهد.
حاجی زاده ذاکر نمونه برداری در ستون عمودی آب، از لایه های عمقی: ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵ و ۱۰ متری با دستگاه نمونه بردار چندتایی آب (Multi Water Sampler) ، به منظور اندازهگیری پارامترهای دما، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، مواد مغذی، قلیات کل و کربن معدنی، کربن آلی محلول، کربن آلی معلق، کلروفیل- a ، سولفید هیدروژن، فراوانی فیتوپلانکتون و فلزات سنگین را از دیگر اندازه گیری های میدانی این گشت برشمرد.
وی با اشاره به اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمی در ستون آب دریا توسط دستگاه CTD گفت: با استفاده از این دستگاه پارامترهای دما، شوری، چگالی، سرعت صوت، اکسیژن محلول، اسیدیته (pH) ، کدورت و کلروفیل- a در تمامی ایستگاهها از لایه سطحی تا نزدیک بستر اندازه گیری و محاسبه شد.
در ادامه، سعید سنجانی مدیر تیم گشت تحقیقاتی اقیانوس شناسی نیز در خصوص نمونه رسوب های سطحی برداشته شده از اعماق ۱۰۰ متر و نیز مغزه های رسوب به طول حدود ۲متر، با استفاده از دستگاه Gravity Corer از اعماق ۶۰۰ تا ۵۰ متر نزدیک ساحل، اظهار داشت: نمونه های فوق از نظرتعیین دانه بندی، فلزات سنگین، PAHs و PCBs مورد بررسی و تحلیل آزمایشگاهی قرار می گیرد.
وی همچنین نمونه برداری از زئوپلانکتون های لایه های ۱۰ متری سطح آب با استفاده از تور نمونه بردار پلانکتون را یکی دیگر از اندازه گیری های میدانی این گشت اقیانوس شناسی عنوان کرد.
سنجانی اظهار داشت: انجام عملیات میدانی با حجم بالا در مدت زمان کوتاه ناشی از توان علمی و قابلیت های میدانی کارشناسان خبره و مجرب پژوهشگاه است.
نظر شما