۲۲۸ رزمایش پدافند غیرعامل در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید یدالله نبوی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تقدیر از تلاشهای اصحاب رسانه، با اشاره به فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل از دوم لغایت هشتم آبان ماه، از اجرای ۶۵۳ برنامه در طول هفته پدافند غیرعامل با شعار مصونسازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل در سطح استان و شهرستانهای تابعه طی این هفته خبرداد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، از به صدا درآمدن زنگ پدافند غیرعامل در سطح مدارس استان خبر داد و یادآور شد: اجرای ۲۵۸ رزمایش، ۱۴ همایش، ۲۳۵ دوره آموزشی، افتتاح ۸ پروژه پدافندی، ۹ نمایشگاه، برگزاری مراسم صبحگاه در سطح سه هزار مدرسه سراسر استان و برگزاری ۱۵ مسابقه فرهنگی و هنری، بخشی از برنامههای محوری این هفته در مازندران است.
نبوی، خاطرنشان ساخت: در روزشمار هفته پدافند غیرعامل، یکشنبه دوم آبان بهعنوان "اقتدار ملی، خودباوری و جهاد علمی"، دوشنبه سوم آبان بهعنوان" مصونسازی سرمایهها و زیرساختهای ملی"، سهشنبه چهارم آبان بهعنوان "مصونسازی کشور با عمل انقلابی، جهاد کبیر و مقابله بانفوذ دشمن"، چهارشنبه پنجم آبان بهعنوان "توانمندسازی جامعه با اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی"، پنجشنبه ششم آبان بهعنوان "دفاع جامع، ارتقاء آمادگی با جامعه سالم در مقابله با تهدیدات نوین"، جمعه هفتم آبان بهعنوان "استانداردسازی، مقاومسازی زیرساختها و سرمایههای ملی" و شنبه هشتم آبان، آخرین روز از این هفته بهعنوان" مصونسازی کشور با مدیریت جهادی و بسیج مردمی" تعیینشده است.
دبیر شورای پدافند غیرعامل استان، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ساختار شورای پدافند غیرعامل، کارگروهها و کمیتههای شهرستانی این شورا، یادآور شد: در دولت تدبیر و امید، اقدامات شاخصی در این حوزه در مازندران صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به ۶۶۳ هزار و ۶۹۸ نفر ساعت آموزش، بیش از ۴۴۰ رزمایش، برگزاری ۱۰ جلسه شورا و ۳۵ جلسه ادواری دبیران کمیتهها، ۷۱ جلسه کارگروه تخصصی و کمیته شهرستانی، ۵۳۵ برنامه در طول هفتههای پدافند غیرعامل در سالهای گذشته، ۳۱ جلسه قرارگاه زیستی و صدور ۲۹ مجوز از محل بند الف ماده ۲۱۵ و بازدید از ۱۰۲ مرکز ثقل استان اشاره نمود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، از افتتاح ۳۷۹ طرح با ماهیت پدافند غیرعامل در دولت تدبیر و امید در مازندران خبر داد و گفت: این طرحها در راستای کاهش آسیبهای ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی طراحی، اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
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