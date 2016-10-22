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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

طی دو روز گذشته؛

داعش ۲۸۴ غیرنظامی را در شهر «موصل» اعدام کرد

داعش ۲۸۴ غیرنظامی را در شهر «موصل» اعدام کرد

یک منبع عراقی در سخنانی اعلام کرد که گروه تروریستی داعش طی دو روز گذشته ۲۸۴ غیرنظامی از جمله شمار زیادی زن و کودک را در شهر موصل اعدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های داعش به دنبال شکست های مفتضحانه در شهر موصل، اقدامات وحشیانه خود علیه شهروندان عراقی را ازسرگرفته اند.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط یک منبع عراقی گفت: تکفیریهای داعش طی دو روز گذشته ۲۸۴ غیرنظامی را در شهر موصل اعدام کرده اند.

به گفته این منبع، شمار زیادی از این غیرنظامیان را زنان و کودکان عراقی تشکیل می دادند.

تروریست های داعش افراد اعدام شده را در گورستان های دسته جمعی دفن کرده اند.

گفتنی است، تروریست های داعش به دنبال شکست های سنگین از نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل، با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، اقدام به کشتار آنها می کنند.

کد مطلب 3802628

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